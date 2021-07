Davies se queja del trato de favor de Ducati a MotoGP frente al WorldSBK

Ducati tiene la oportunidad de ganar este año el título de MotoGP con hasta tres pilotos, los oficiales Pecco Bagnaia y Jack Miller –que actualmente ocupan la tercera y la quinta posición en la clasificación–, y el satélite del equipo Pramac Johann Zarco –segundo tras Fabio Quartararo–.

La temporada 2021 de los de Borgo Panigale en MotoGP ha comenzado de forma prometedora, lo mismo que el proyecto del WorldSBK. El piloto del equipo oficial Scott Redding ha ganado dos carreras en las primeras rondas de la temporada, aunque está en la tercera plaza del campeonato, por detrás del líder, el campeón mundo Jonathan Rea, y de Toprak Razgatlioglu, segundo.

¿Se centra Ducati exclusivamente en MotoGP?

A principios de temporada en Aragón, el ex piloto oficial Chaz Davies criticó el enfoque de Ducati en el Mundial de Superbikes: "Siendo sincero, no veo que hayamos hecho muchos progresos este invierno. Confío en que podamos resolver los problemas. Pero hace falta dinero y compromiso".

Según el británico, Ducati no está invirtiendo suficientes recursos en el campeonato de las motos derivadas de serie, a pesar de que el fabricante de Borgo Panigale tiene la moto con más potencial. El modelo de calle, incluso en la producción, alcanza una potencia de más de 230 CV y un régimen de giro de más de 16.000 rpm. Las motos de competición están en algunos casos lejos de estos valores.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati

Ducati afirma que el presupuesto en el WorldSBK no es un problema,

En una charla exclusiva de Motorsport.com con Marco Zambenedetti, el director técnico de Ducati en el WorldSBK respondió a las críticas de Davies. "Es evidente que los presupuestos de Yamaha, Honda y Ducati para el Mundial de Superbikes no son tan elevados como los de MotoGP. Kawasaki y BMW son las excepciones. No creo que esa sea la razón de nuestros problemas. No entiendo esta crítica. Prefiero no hacer comentarios".

Por qué la Ducati de Chaz Davies no es idéntica a las motos del equipo oficial

El galés cuenta con el apoyo de Ducati este año. De hecho, en el equipo privado GoEleven tiene con una Panigale V4R oficial. Zambenedetti lo aclara: "Vemos a Chaz como un piloto oficial. Le damos las mismas oportunidades de probar nuevas piezas. Puede elegir lo que mejor se adapte a su estilo. Puede adaptar la moto a sus necesidades".

La Ducati de Davies difiere de las motos de fábrica en algunos detalles, como explica el director técnico: "Por ejemplo, decidió quedarse con las pinzas de freno más antiguas y seguir utilizando la horquilla antigua. No obligamos a nuestros pilotos a hacer una elección específica. Por otro lado, optó por el motor revisado y lo utiliza. Él puede decidir qué usar y qué no usar. Para nosotros sigue siendo una buena referencia en cuanto a datos y conocimientos".

Marco Zambenedetti, Ingeniero de pista y analista de datos

Intercambio constante entre el proyecto de MotoGP y el del WorldSBK

En la ronda de casa en Misano estuvieron presentes el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, el director del equipo de MotoGP, Davide Tardozzi, y el jefe de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, para comprobar el funcionamiento del equipo de superbikes. El compromiso del ingeniero italiano representó un punto de inflexión en el proyecto de Borgo Panigale en el campeonato de motos derivadas de serie. Con la Panigale V2, al principio iban a la caza, pero con él recuperaron el camino del éxito.

"Gigi ha trabajado muy duro para mejorar el intercambio de conocimiento del equipo de carreras a la fábrica. También trató de mejorar la comunicación entre el equipo de superbikes, el departamento de serie y el equipo de MotoGP", explica Zambenedetti.

En Ducati hay un intercambio constante entre el proyecto de MotoGP y el Mundial de superbikes: "Muchas de las personas implicadas trabajan en ambos proyectos en paralelo. No hay separación en la fábrica", dice el ingeniero de Ducati.

"Todos aprenden de la experiencia de los demás. Tenemos que decidir lo que podemos permitirnos para cada categoría y si es apropiado resolver los problemas respectivos. Cada día aprendemos algo nuevo, sin duda", dijo Zambedetti.

Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team