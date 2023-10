Bautista: "Contento de celebrarlo con la familia, amigos y aficionados"

Las carreras en casa siempre tienen un sabor especial, y Álvaro Bautista sabe bastante de eso. En Jerez, el piloto español conquistó su segundo título mundial de WSBK. El vigente campeón revalidó su campeonato tras la Carrera 1 del fin de semana, después de dominar la carrera de principio a fin.

Con ese resultado, Bautista iguala a Max Biaggi en cuanto a títulos y es el primer piloto que gana dos mundiales consecutivos con Ducati desde 1998-1999, cuando el mítico Carl Fogarty triunfó con la Ducati de Borgo Panigale.

Esas son sólo algunas de las alucinantes cifras del español, que se ha quitado un gran peso de encima y ahora puede celebrar otro hito rodeado de su público y de toda su familia: "¡Me siento genial! Sobre todo ahora que ha pasado algo de tiempo desde la carrera, porque en cuanto acaba todavía tienes la adrenalina".

"Ahora empiezo a asimilar un poco lo que hemos conseguido y también estoy contento de poder celebrarlo aquí en casa con la familia, los amigos y todos los aficionados. Los dos últimos títulos los gané en Australia e Indonesia, así que muy lejos de casa, que también está bien porque lo celebras con el equipo, pero no es lo mismo cuando celebras con la familia, los aficionados españoles y con los amigos de verdad".

"Es un sueño hecho realidad, porque normalmente las últimas carreras son lejos de casa, así que estoy muy contento de haber ganado y de tener la oportunidad de hacerlo aquí, delante de todos ellos", añadió el piloto español.

Su voz reflejaba la emoción de que por fin puede sacudirse la presión que arrastraba. No es normal proclamarse campeón del mundo, pero repetirlo lo es aún menos: "Ganar un título es especial, pero defenderlo es aún mejor".

"Mucha gente decía que sólo necesitaba dos puntos, pero yo sólo quería salir ahí fuera y no pensaba en los puntos, el resultado o el campeonato. Sólo quería divertirme, ser yo y la moto. Desde fuera todo el mundo me decía que me lo tomara con calma, pero yo soy el piloto y sé lo que tengo que hacer".

"Parece que todo el mundo quiere ayudarte, pero en realidad estás mejor cuando estás encima de la moto y estás solo", aseguraba el vigente campeón, que agradece la ayuda de todos, pero su momento llegó cuando surfeaba las curvas de Jerez en solitario.

"Me mantuve concentrado en la carrera, no cometí ningún error y eso era lo importante porque no era fácil, algunas partes de la pista estaban todavía mojadas. He conseguido mantener la calma y ganar el campeonato del mundo ganando la carrera, es una locura, no se puede pedir más. Me he sentido bien desde el principio, luego obviamente en las últimas vueltas he empezado a pensar un poco en el campeonato, pero creo que es normal. Ahora puedo relajarme", finalizó el piloto de Talavera de la Reina.

