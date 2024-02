Bautista sigue sufriendo tras Portimao en una pretemporada "muy difícil"

Álvaro Bautista no termina de remontar el vuelo en esta pretemporada 2024 del Mundial de Superbikes. El piloto español ya sufrió en las primeras pruebas invernales, en Jerez, lastrado por la lesión cervical que sufrió en 2023, antes de su wildcard en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, y también por la adaptación al nuevo reglamento del campeonato de las motos derivadas de las de serie. Cabe resaltar que, por esta cuestión, lleva casi 7 kilos de lastre en su Ducati Panigale V4R.

Así, el talaverano se presentó en Portimao, en el segundo test de enero, dispuesto a dar pasos adelante. Y lo cierto es que lo ha conseguido, aunque no como le gustaría. El del Aruba.it sigue sufriendo por ambos factores, con el agravante de que ya queda menos para la primera ronda del año (en Phillip Island, 16 al 18 de febrero). Y es que, tras ir mejor en el primer día del Algarve, al terminar octavo, volvió a sufrir en la segunda jornada, 16º y lejos de la parte delantera de la tabla de tiempos.

Al finalizar los entrenamientos en el circuito portugués, Bautista confirmó que su nivel había sido mejor que en Jerez, aunque aún "no es suficiente". El manchego volvió a tener los mismos problemas que en el trazado andaluz, mezclados con problemas en la puesta a punto de la Ducati, ya que el equipo tomó una decisión que el piloto consideró errónea.

"Ha sido mejor que Jerez, pero no es suficiente", empezó explicando Bautista tras el test de Portimao. "Ayer [por el primer día], sentí una gran mejora con respecto a Jerez en cuanto a mi condición física, pero hoy [por el martes] me he sentido un poco peor que ayer. Tal vez esta pista es más exigente. No es realmente demasiado doloroso, pero el dolor siempre está ahí, y por supuesto no es fácil".

"Además, hemos trabajado con la moto, y creo que no elegimos el mejor 'setting'. Al final del día, vimos que tal vez no estoy al 100% y que no puedo empujar al límite. Nos dimos cuenta hoy, así que seguro que no estoy al 100 por 100, pero creo que nos perdimos algo en la configuración de la moto. Ha sido difícil. Ahora tenemos algo de tiempo para pensar en la puesta a punto de la moto y también para tratar de recuperarnos un poco mejor para Australia", siguió.

Posteriormente, Bautista fue cuestionado sobre si confía en llegar al 100 por 100 a Phillip Island, donde antes de la primera ronda del año también se disputarán las últimas pruebas invernales, unos días antes. El #19 mantiene una filosofía: seguir trabajando en casa para llegar lo mejor posible, sin querer mojarse en cuanto a porcentajes.

"No tengo confianza... pero tengo confianza, así que trataré de trabajar lo más duro posible en mi casa. Creo que esta es la única manera, así que no importa la confianza o no. Sólo creo que trabajar duro es la única manera de que podamos llegar en mejores condiciones, así que vamos a ver. Tengo que ir día a día. Y luego, cuando lleguemos a Australia, veré cómo está mi condición física e intentaremos hacerlo lo mejor posible".

Bautista resumió la pretemporada como muy complicada, especialmente por el dolor que arrastra desde hace unos meses: "Ha sido una pretemporada muy difícil. Porque básicamente no he podido hacer ninguna vuelta sin pensar en tener un poco de dolor, así que no es fácil cuando estás así. Cuando estás en estas condiciones y empiezas a trabajar con la moto, siempre es muy crítico, porque depende de cómo te sientas sobre ella. A veces dices, 'me siento mejor, la moto está funcionando mejor', pero tal vez no es por la moto, es porque estás un poco mejor en ese asiento", detalló.

"Es muy difícil entender la configuración de la moto para eso. Creo que vamos a llegar a Australia sin la configuración de base de la moto, por lo que será difícil, pero esta es la situación, y lo único que podemos hacer es seguir trabajando e intentar hacerlo lo mejor posible en todas las condiciones".

Por último, el de Talavera de la Reina no quiso centrarse en el buen nivel de sus rivales este invierno, como Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea, y afirmó que no les tiene miedo: "Tengo miedo por mí mismo. Quiero decir, para mí lo importante es estar en forma, al 100%, y tener buenas sensaciones con la moto. Luego, hay que ver a los demás, pero de momento no veo a nadie. Sólo intento centrarme en mí mismo, intentar recuperarme lo mejor posible. Eso es todo. Nicolò va muy rápido, y también Toprak, Jonathan y muchos pilotos. Antes de pensar en luchar con ellos, tengo que recuperarme al 100 por 100. Esa es mi primera preocupación", finalizó.