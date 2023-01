Bautista bromea con el peso mínimo: "Me he cortado el pelo y peso aún menos"

Cargar el reproductor de audio

Álvaro Bautista se prepara para su primera temporada de WorldSBK como defensor del título. Al piloto talaverano le sentó de maravilla su regreso a Ducati, tras dos cursos complicados en Honda, y se llevó su primera corona en las derivadas de serie con autoridad.

El #19 se mostró regular y contundente a lo largo de la temporada 2022, y los resultados fueron tan satisfactorios que no espera grandes cambios para el nuevo curso que arrancará a finales de febrero.

"Además de todas las celebraciones que tuve que hacer con Ducati, he seguido trabajando de forma similar a la que llevo haciendo los últimos 15 años", comentó el español en la rueda de prensa posterior a la presentación del equipo, celebrada este mismo lunes 23 de enero en Italia.

"He intentado centrarme especialmente en el apartado mental y de concentración, como vengo haciendo en los últimos cursos. No sé cómo ha trabajado el resto de pilotos durante el invierno, pero no es mi problema. Tengo que centrarme en mí mismo e intentar ser mejor piloto que el año pasado".

"Sé que cometí algunos errores, unos se vieron y otros no, pero soy consciente y quiero trabajar en las áreas en las que he flaqueado en las últimas temporadas. No espero grandes cambios, pero tenemos que intentar llegar a la primera carrera lo más preparados posible", añadió.

Lo cierto es que la V4R poco tiene que envidiar al resto de marcas rivales de la parrilla. Desde su estreno, en sustitución del modelo bicilíndrico anterior, se ha mostrado superior al resto de monturas, tanto en aceleración como en estabilidad.

Donde sigue pecando, sin embargo, es en el paso por curva, especialmente en vértices lentos y circuitos revirados.

"Siempre sufrimos para girar la moto, especialmente cuando cortamos gas", explicó el español, que vestirá el dorsal #1. "En las curvas en las que no puedes usar el acelerador, es difícil ser rápido. Después, hay zonas en las que somos más competitivos y otras en las que menos, pero no espero grandes cambios. A lo mejor una entrega de potencia algo más suave, pero sería una sorpresa dar un gran paso adelante este año".

Álvaro dice enfocar el curso 2023 "sin presión" y sin centrarse en los resultados. "Para mí es más importante divertirme con la moto y hacerlo lo mejor posible. Supongo que tendrá que ver que soy más mayor. Al final, los resultados son solo una consecuencia de las sensaciones, el trabajo y la motivación que tengas. Tengo ganas de volver a los circuitos y recuperar el buen feeling que tenía".

La pregunta que todos esperaban se hizo de rogar, pero terminó llegando: la referente a la polémica del peso mínimo que estalló en el tramo final de temporada 2022. "Ahora que me he cortado el pelo, peso aún menos", bromeó.

"Con esta moto, que pesa 168 kg, y con esta potencia, no creo que subir el peso de la moto sea una buena solución. Si la moto pesa más, necesitas más espacio para parar si te vas a la hierba, así que habría que cambiar muchas de las escapatorias del calendario por un tema de seguridad. Y puede que tenga una cierta ventaja en las rectas, pero no es solo por el peso; también tiene que ver la aerodinámica, saber acoplarse bien...".

"Al final, si quieres compensarlo subiendo el peso, le quitas la pequeña ventaja que puedas tener, pero también aumentas las desventajas. Creo que no sería justo. De todas formas, no soy yo quien hace las reglas", reflexionó.

También dio su opinión sobre el nuevo formato de MotoGP, que introducirá en 2023 las pruebas al sprint (un tipo de carreras que llevan años disputándose en WorldSBK). "Las carreras al sprint cambiarán el campeonato, eso es seguro. Es una oportunidad para los pilotos que sufren en las carreras largas, ya sea por mentalidad, físico o neumáticos".

"No habrá tanto juego estratégico, porque hay que tirar desde el principio. A mí me cuestan un poco más, porque tengo que poner un peso que no tengo en las ruedas para que cojan temperatura en las primeras vueltas, y después es difícil de recuperar. Para los espectadores será más divertido, y para los pilotos... tendrán que entender el formato y adaptarse".

