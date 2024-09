Bautista: "Mañana volveremos a lo estándar, que creo que estaba bien"

Álvaro Bautista vivió este viernes una jornada inicial movida en el arranque de la ronda de Francia del Mundial de Superbikes 2024, en Magny-Cours. El piloto español fue quinto en la FP1 inicial en el país vecino, con un crono de 1:37.115 que le dejó a 7 décimas del líder de la general, Toprak Razgatlioglu, y sexto en la FP2 con un registro de 1:36.768, que le colocó a otras siete décimas de otra BMW, la de Michael Van der Mark.

A pesar del tiempo que hizo por la mañana, el vigente campeón del mundo no se encontró a disgusto sobre su Ducati Panigale V4 R. Sin embargo, todo cambió por la tarde, después de la bandera roja provocada por el duro accidente de Toprak Razgatlioglu, que golpeó en un muro y que acabó en el hospital, donde se le diagnosticó una contusión.

El equipo de mecánicos del Aruba.it aprovechó para hacer algunos cambios de set-up en la moto del castellanomanchego, con el objetivo de mejorar el rendimiento. Pero todo lo contrario a lo que esperaban: las variaciones no funcionaron y Bautista se encontró peor, hasta el punto de que acabó yéndose al suelo en la curva 8, afortunadamente sin consecuencias físicas.

Al término de los entrenamientos, el #1 desgranó la jornada, a la que a pesar de todo calificó como buena: "Ha sido un día bueno. Desde esta mañana me he sentido bien con la moto", empezó diciendo. "Hemos estado probando los neumáticos de Pirelli. El delantero... Quizás las de los Libres 1 no eran las mejores condiciones para probarlo, porque hacía un poco de frío, y este compuesto está pensado para temperaturas un poco más altas. Aun así no ha funcionado mal, pero me faltaba un poco más de confianza, que la he tenido por la tarde con el SC1. Esa goma me da más confianza en la parte delantera, y poder forzar un poco más".

"En la parte trasera, con el neumático nuevo, no iba mal, pero sentía muchos movimientos. Con el SCX estándar tengo mejor 'feeling'. En la FP2, enseguida me he encontrado bien, con buen ritmo. Pero después de la bandera roja, hemos cambiado un poco el set-up de la moto, buscando más tracción, y hemos empeorado en otras áreas. De hecho, he sufrido una pequeña caída en la curva 8", siguió hablando de esos cambios de configuración.

Así, Bautista volverá al setting base este sábado, día en el que habrá que mirar al cielo por la posibilidad de que pueda llover en Francia: "Para la última salida a pista, hemos intentado cambiar un poco el cambio, para ver si podíamos ganar algo más, y no hemos encontrado lo que esperábamos. Hoy hemos hecho un par de pruebas que no han funcionado como queríamos, así que mañana volveremos a lo estándar, que creo que estaba bien. Esta mañana me he encontrado a gusto, y en la primera parte del FP2 también. Veremos qué tiempo nos espera mañana, hay predicciones de que puede llover", finalizó.