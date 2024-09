Bautista: "No me esperaba tener estas sensaciones en carrera"

Parecía que no sería un buen día para Álvaro Bautista en Magny-Cours. Después de un viernes medianamente bueno, la lluvia cayó sobre la pista francesa y afectó al desarrollo del fin de semana de manera decisiva. En la Superpole, el vigente campeón del mundo lo pagó caro y se vio obligado a remontar en las carreras, siendo 17º en la parrilla.

La primera carrera larga, disputada también este sábado, apuntaba a condiciones de seco tras formarse un carril en la trazada ideal. Pero tras unas vueltas empezó a caer la lluvia, lo que provocó que el de Talavera de la Reina fuera el primero en entrar para cambiar sus slicks por gomas de mojado. Y, pese a lo mal que se encontró por la mañana en esas condiciones, el del Aruba.it fue de los que mejor rindió, remontando hasta la segunda posición, detrás de Van der Mark, y siendo el rival que más rédito sacó de la ausencia de Toprak Razgatlioglu, ya que su compañero, Nicolò Bulega, acabó en el suelo en la primera curva.

Tras la carrera, el #1 incluso bromeó con lo que le pasó por la mañana en clasificación: "Parece que no me gustan las cosas fáciles. He decidido salir el 17º para intentar remontar", empezó diciendo Bautista bromeando, entre risas. "En la Superpole no he tenido un buen 'feeling', en mojado, y es raro, porque teníamos preparado el set-up especial, para el agua. Pero no me he encontrado a gusto, y no he tenido confianza de poder apretar más".

"En la carrera, en la salida, he visto que el circuito estaba seco y que podíamos usar los slicks. Pero después de dos vueltas han empezado a caer algunas gotas, la pista estaba un poco delicada, y en cuanto he visto que llovía he entrado a cambiar los neumáticos, directamente. He sido el primero en hacerlo. Mi equipo ha estado fantástico, incluso nos ha sobrado tiempo del mínimo que tienes que hacer en el cambio de gomas. Enhorabuena a todos ellos", siguió.

Tras el cambio, Bautista fue capaz de revertir la situación a mejor, rodando en tiempos de los pilotos de cabeza, aunque sin apretar en exceso: "Luego, con el 'setting' de seco y los neumáticos de agua, pensaba que las sensaciones serían peores que por la mañana. Sin embargo he salido, me he encontrado un poco más cómodo y he podido apretar más. El tiempo por vuelta era más rápido que en la Superpole, y he pensado, 'pues tira y sobrevive'. Mis tiempos eran muy similares a los de Michael Van der Mark y Alex Lowes, que estaban tirando fuerte, pero tampoco podía arriesgar más. En aguas tienes que ir por sensaciones, sobre todo en este tipo de pistas, que son muy críticas y enseguida pierdes adherencia".

"El piloto que venía por detrás iba perdiendo cada vez más terreno, así que he intentado sobrevivir y terminar la carrera. Estoy muy contento, porque no me esperaba tener estas sensaciones en carrera después de la Superpole, y sobre todo con ese set-up de seco. Veremos si mañana podemos hacer una buena Superpole Race, que en teoría será en seco, y a ver si podemos ganar algunas posiciones para la segunda carrera larga", finalizó, pensando ya en mañana.