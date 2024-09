Bautista: "El podio me deja muy contento, el jueves no sabía si correría"

No está siendo el fin de semana más fácil para Álvaro Bautista. Por eso, su resultado de este sábado puede ser uno de los más satisfactorios del año. El vigente campeón del mundo acabó en el podio en la primera carrera de la ronda del Mundial de Superbikes en Cremona, teniendo que remontar y luchando contra su lesión.

El español se fracturó la octava costilla hace dos semanas, en el accidente que sufrió en Magny-Cours, algo que le impidió terminar aquella cita y que le tenía en duda de cara a la segunda prueba de la presente campaña en Italia. Sin embargo, pudo recibir el 'apto' médico. La mañana de este sábado no fue fácil para el de Talavera de la Reina, y tuvo que salir desde la 13ª posición tras una compleja Superpole. Pero en carrera se encontró mejor, tiró de garra y acabó remontando hasta un más que meritorio tercer puesto, detrás de Danilo Petrucci y de Nicolò Bulega.

Bautista celebró tan buen resultado en una carrera que tuvo que ser parada antes de tiempo por problemas técnicos y explicó cómo se fue encontrando cada vez mejor con el paso de las vueltas, hasta sacar su mejor versión.

"Es un gran resultado. Viendo que el jueves no sabía si iba a poder competir este fin de semana, acabar en el podio en la Carrera 1 me deja muy contento", empezó diciendo el del Aruba.it. Especialmente, porque hoy estaba un poco más dolorido que ayer, porque en la Superpole, cuando he intentado forzar para hacer vuelta rápida, he sentido un límite ahí y no podía forzar ni tirar más, y no he podido hacer una gran vuelta".

"Esto ha hecho que también en la carrera, en las primeras vueltas, estuviera más molesto. Al principio estaba con varios pilotos ahí, en el pelotón. No podía hacer mucho, porque no podía luchar, me molestaba bastante la costilla. Pero, por suerte, poco a poco se ha ido calmando, los músculos se han ido calentando y todo ha ido entrando en su sitio, y he empezado a poder coger mi ritmo y las sensaciones con la moto".

Bautista incluso lamentó que no se completara la distancia total de carrera, porque cree que podría haber alcanzado a su compañero de garaje. Y aprovechó para felicitar al ganador, también compañero de marca con los de Borgo Panigale, ya que el campeonato de las motos derivadas de serie es otro territorio conquistado para Petrucci.

"He visto que iba cogiendo a los demás pilotos y que les podía pasar. Así que estoy muy contento. Si no hubiera sido por la bandera roja, creo que podría haber llegado a Nicolò. Pero bueno, así son las carreras. Todo puede pasar hasta la bandera a cuadros. Enhorabuena a Danilo, ha sido increíble lo que ha hecho. Ha ganado en Superbikes, pero también en MotoGP, en el MotoAmerica, en el Rally Dakar... No creo que muchos pilotos consigan victorias en tantas disciplinas distintas. Es bonito ver a más pilotos peleando por las victorias", finalizó.