Bautista: "Empiezo a pilotar y a poder forzar parecido al año pasado"

Álvaro Bautista sacó un buen botín de la primera carrera principal del Mundial de Superbikes en Portimao, a pesar de que se le complicó bastante de salida. El vigente bicampeón del mundo se vio obligado a remontar después de hacer una muy mala salida, que calificó como "una de las peores" de su carrera deportiva y que le hizo pasar desde la sexta hasta la 13ª posición.

Sin embargo, el español fue capaz de remontar, sintiéndose cada vez mejor con su Ducati Panigale V4R, y finalizó la prueba segundo, por detrás de un inconmensurable Toprak Razgatlioglu, que igualó el récord de victorias consecutivas en WSBK, precisamente de Bautista y de Jonathan Rea, de 11. Aunque para el de Talavera de la Reina, esta carrera también tuvo un significado especial, ya que significó su podio número 100 en el campeonato de las motos derivadas de las de serie.

Al término de la carrera, Bautista analizó lo sucedido y contó cómo fue remontando poco a poco, logrando el objetivo del Top 3 en el que, al principio, no confiaba mucho: "He conseguido mi podio número 100, dando el 100 por 100 en cada una de las vueltas, porque no me ha tocado otra cosa", empezó diciendo el #1. "He hecho una mala salida, yo creo que una de las peores de toda mi carrera deportiva, y he perdido muchas posiciones. Al principio estaba súper lejos, y no creía que pudiera llegar al podio".

"Pero nunca me he dado por vencido. He empezado a encontrarme bien con la moto y a coger buen ritmo, y he visto que iba pasando a pilotos. Ha habido un momento que he dicho, 'bueno, a lo mejor el podio no está tan lejos', porque veía a la cabeza de carrera más cerca. He intentado mantener ese ritmo, la verdad es que me he empleado al cien por cien en cada vuelta y no he podido descansar nada", siguió.

Tras la cabalgada hacia delante, Bautista llegó con las fuerzas justas para pelear por la victoria con el líder de la general, pero destacó la mejora de sensaciones que sigue viviendo en su moto desde la pasada ronda, acercándose a su nivel de la pasada campaña.

"Cuando he llegado al podio, he dicho, 'vale, la victoria está ahí, pero tus fuerzas están por debajo del 20 por ciento, así que a ver cómo te las apañas'. Así que lo único que he podido hacer es resistir y aguantar. Después de la mala salida que hemos hecho, hemos podido rectificar y hacer una gran carrera. Me he vuelto a encontrar mejor con la moto, aunque todavía hay algunos límites que tenemos que mejorar, pero ya empiezo a pilotar y a poder forzar un poco más la moto de manera parecida al año pasado", remachó.