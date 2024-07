Bautista: "Necesitamos más ayuda de Ducati; me es imposible pilotar como en 2023"

Álvaro Bautista sigue sin dar con la tecla en esta temporada 2024 del Mundial de Superbikes, y su situación continúa complicándose en un contexto en el que, además, no está asegurada su continuidad en el campeonato. El vigente bicampeón del mundo aún no ha confirmado si seguirá corriendo a partir del año que viene o si optará por la retirada, ya que siempre ha mantenido que su prioridad era volver a encontrar sensaciones con su Panigale V4 R, que este año está resultando ser una moto más compleja. Pero las cosas fueron a peor este fin de semana, en la ronda de Donington Park.

Desde los primeros entrenamientos, se vio que la Ducati de Bautista, que además de estar lastrada por el peso mínimo parece estar quedándose atrás en algunos aspectos con respecto a la BMW, poco tendría que hacer frente a la moto alemana y a quien la pilota, el líder de la general, Toprak Razgatlioglu. Y así fue. El máximo para el talaverano parecía ser el podio, que consiguió el sábado en la Race 1, con una tercera posición. Pero no logró subirse a él el domingo, ni en la carrera Superpole, donde acabó sexto, ni en la segunda carrera larga, en la que finalizó quinto, y tras sufrir una caída en la vuelta de formación de la parrilla.

Sin embargo, el manchego no achacó tanto el resultado al accidente que sufrió unos 20 minutos antes de la prueba, sino a la falta de sensaciones que siguen marcando su campaña, y que le están haciendo no disfrutar sobre la Ducati, que es su principal condición para seguir.

"La verdad es que ha sido un domingo con las mismas sensaciones que ayer. Lo que pasa es que ayer fuimos capaces de llegar al podio, y hoy no, pero era lo máximo a lo que podíamos aspirar", empezó diciendo Bautista tras la última jornada de competición en Reino Unido. "La moto era igual que ayer, así que las sensaciones eran muy parecidas. Lo único, que hoy hemos utilizado el neumático más duro, pero a nivel de sensaciones era muy similar. Es más, yo creo que incluso los tiempos eran más constantes hoy que ayer. Pero bueno, es la situación que tenemos".

Lo peor para el #1 es que no parece que su situación vaya a cambiar, ya que ve muy difícil volver a pilotar como lo ha hecho en los años en que ha sido campeón después de no encontrar ningún cambio significativo a mejor entre todo lo que ha probado en las últimas rondas.

"Tenemos que encontrar algo que nos ayude a pilotar como lo hacíamos el año pasado. Que ahora mismo, me es imposible. Tenemos que seguir trabajando, la semana que viene [esta] tenemos otra oportunidad en Most, para intentar encontrar algo, pero es difícil, porque hemos probado muchas cosas y no hemos encontrado nada positivo en todo lo que llevamos", siguió.

Esto ha llevado a Bautista a pedir a la casa de Borgo Panigale que se implique directamente con cambios en la Panigale, con mejoras y actualizaciones claras, ya que en cuanto a las variaciones de set-up y que se pueden hacer en el circuito, parece haberse llegado ya a un tope insalvable.

"Claramente, necesitamos también un poco más de ayuda por parte de Ducati. A lo mejor, aquí en el circuito hemos llegado ya un poco a los límites que tenemos, y no estaría mal tener una ayuda extra ahí para intentar encontrar algo que nos ayude. Y ya está. De momento, a apretar los dientes y a tratar de encontrar algo para dar pequeños pasitos hacia delante", finalizó el español, pensando ya en el doblete de carreras que viene este fin de semana en Most (República Checa).