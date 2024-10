Bautista y la ayuda a Bulega: "No es mi mentalidad, pero tocaba esto"

Álvaro Bautista ya no tiene opciones de ser campeón del mundo de Superbikes en esta temporada 2024. El piloto español no ha podido retener el #1 que consiguió en 2023 tras un año lleno de problemas, con varios ceros y en el que le costó adaptarse a su Panigale V4 R, que este año es más compleja, también producto del lastre que lleva por la nueva norma del peso mínimo.

El de Talavera de la Reina saldó la ronda de Estoril del pasado fin de semana con dos podios, dos terceras posiciones en la carrera Superpole y en la Race 2 del domingo, mientras que en la primera ronda larga se llevó un cero tras una caída (finalizó 19º). Pero más allá de su actuación, Bautista tenía un cometido más importante respecto a su marca, Ducati.

Aunque no se habían dado unas órdenes de equipo claras, en el seno del Aruba.it sí se había hablado de la posibilidad de que Álvaro ayudara a su compañero de equipo, Nicolò Bulega, en la lucha que mantienen por el título de 2024, sobre todo después de que el italiano se acercara a Toprak Razgatlioglu por la lesión del turco en Magny-Cours. Así, Bautista cumplió con ese cometido el domingo, al no presionar a Bulega en la Race 2, en la que acabó segundo, para no restarle puntos y mantener viva la pelea.

WSBK finalizará este próximo fin de semana (18 al 20 de octubre) en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, y Bulega llegará con opciones, aunque remotas (a 46 puntos de su rival de BMW quedando 62 en juego). Sin embargo, y al ser cuestionado por la labor de equipo, el manchego confirmó en Portugal que seguirá trabajando para su compañero transalpino, a pesar de que sea la primera vez que le toque hacerlo en su carrera deportiva y no esté acostumbrado.

"En las últimas vueltas tenía algo más, quizás podía luchar por la segunda posición", empezó diciendo Bautista sobre su actuación en la segunda carrera larga a la web de WorldSBK. "Pero, al final, Bulega tiene una oportunidad, muy pequeña, de luchar por el título. Así que, como equipo, creo que era mejor quedar tercero. Estoy orgulloso de este gesto, ya que no es fácil para un piloto no intentar adelantar. Creo que ha sido la decisión correcta para el equipo, y espero que Nicolò y yo podamos luchar por el título en 2025".

Y es que estaba claro que Bautista podía atacar a Bulega en la segunda mitad de carrera, pero el ex piloto de MotoGP tenía claro qué debía hacer: "Detrás de Nicolò, sobre todo en las tres últimas vueltas, sentía que podía frenar más fuerte que él y que me estaba parando en algunas zonas. Pero en otras podía atacarle. Podía luchar por el segundo puesto, pero creo que fue correcto dejarle acabar segundo y que no perdiera más puntos con Toprak".

"Veremos qué pasa en Jerez. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero en ese momento, creo que ha sido la decisión correcta. Si puedo ayudarle, lo haré. Es extraño, porque normalmente no es mi mentalidad, quiero sacar el máximo en todas las situaciones, pero hoy tocaba esto. Creo que es la primera vez en mi carrera deportiva que lo hago, pero siempre hay una primera vez para todo", resumió Bautista.

Su jefe, Serafino Foti, team manager del Aruba, no hizo otra cosa que alabar el comportamiento del español respecto a su compañero de garaje, negando que fuera un mandato suyo: "Sinceramente, no había órdenes de equipo, porque Álvaro fue inteligente. Ha trabajado para el equipo porque es un buen compañero. Así que, en este caso, hoy [el domingo de Estoril] también ha sido un campeón del mundo. Me gustaría darle las gracias, y también a Nicolò, porque he hecho una muy buena carrera. Era difícil superar a Toprak, porque la diferencia era bastante grande", finalizó.