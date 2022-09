Cruce de declaraciones en WSBK: Bautista y Rea mantienen sus diferencias

Cargar el reproductor de audio

El tema por antonomasia del pasado round de WorldSBK en Magny-Cours sigue dando que hablar. El campeonato del mundo de las derivadas de serie disputa este fin de semana la octava cita de su calendario en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y tanto Álvaro Bautista como Jonathan Rea no dudaron en dejar claras sus posturas respecto al incidente de Francia.

En la segunda vuelta de la última manga, Rea intentó el adelantamiento sobre Bautista, pero un toque acabó con el talaverano en la grava. La acción fue inmediatamente penalizada con una long lap para el de Kawasaki, que cumplió con ella y escaló hasta la quinta plaza.

Vídeo del accidente entre Rea y Bautista en Magny-Cours: Vídeo: Rea tira a Bautista en la carrera de Magny-Cours

En el box de Ducati, sin embargo, no se marcharon a casa tan contentos, y a lo largo de las dos semanas que separan ambas pruebas hubo varias declaraciones desde Borgo Panigale exigiendo una mayor sanción para el norirlandés.

"Después de haber visto varias veces el incidente, sigo pensando lo mismo", declaró el español a la web oficial del campeonato en el previo de Barcelona. "Toca centrarse en la próxima carrera. El pasado es el pasado, y no podemos cambiar nada. Para mí, siendo sincero, esa acción no cambia cómo afronto este fin de semana". "Rea y yo no éramos mejores amigos precisamente, y la relación seguirá siendo la misma. No cambia nada", sentenció el expiloto de MotoGP.

Rea, por su parte, también quiso explicar su visión del accidente: "Para ser sincero, hablé con Álvaro en Francia y me disculpé. Fue lo primero que hice, porque lo último que quiero es tirar a nadie en un adelantamiento. Pero es lo que pasó y tengo que hacerle frente y seguir adelante. Por mi parte, no ha cambiado nada. [...] Pero el ambiente se ha vuelto agrio con todo lo que se dijo después de la carrera. Me disculpé de forma respetuosa y humilde, ¿qué más puedo hacer?".

El británico negó con rotundidad que hubiese sido una acción intencionada, y alegó que era un "adelantamiento". "No era intencionado, no soy ese tipo de persona. Me ha pasado otras veces, tanto adelantando como siendo adelantado. Cuando luchaba por el título de WorldSSP hubo otro piloto que me tiró, así que sé cómo se siente. Pero, en este tipo de impactos, hay un punto en el que tienes que prepararte, y eso fue lo que se vio. No fue un golpe intencionado, y él lo sabe. Es un mecanismo de defensa, y como yo lo veo solo estaba defendiendo mi posición".

Ambos pilotos coincidieron en que el pasado es pasado, y que nada de lo que digan ahora va a cambiar el resultado de Magny-Cours, por lo que prefieren centrarse en lo que queda de curso.

No te pierdas nada del round de WSBK en Barcelona: Horarios y cómo ver la cita de Barcelona de WSBK en Catalunya 2022

Lecuona y Bautista se reparten el liderato de los entrenamientos libres del WorldSBK en Barcelona

Ya en pista, este viernes Iker Lecuona lideró la primera práctica del fin de semana (FP1) antes de que Álvaro Bautista hiciera lo propio en la FP2 con una marca que sin embargo le dejaría el cuarto en la general, a seis décimas del de Honda. En la combinada, Jonathan Rea sería quinto, mientras que el también candidato Toprak Razgatlioglu fue tercero, a más de medio segundo de Lecuona.

Resultados del FP1 del WorldSBK 2022 en Barcelona

Resultados del FP2 del WorldSBK 2022 en Barcelona

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!