La temporada 2023 de WorldSBK ya está oficialmente en marcha. La clase reina de las derivadas de serie echó a andar en Phillip Island, Australia, con la primera carrera larga del sábado. La lluvia fue la gran protagonista de la jornada, con victoria para Álvaro Bautista, que empieza el nuevo curso tal y como cerró el anterior.

Sin embargo, el español, no logró ser el más rápido en la sesión de clasificación que abrió la jornada, cediéndole la pole a Toprak Razgatlioglu por menos de dos décimas de segundo. Completó la primera fila el debutante Dominique Aegerter, que relegó a Jonathan Rea a la cuarta plaza.

La lluvia fue protagonista, pero eso no impidió que Bautista se hiciese con el liderato y aguantase en cabeza hasta la misma línea de meta, que cruzó con tres segundos y medio de ventaja sobre Jonathan Rea, medalla de plata en la primera manga. El norirlandés tuvo que hacer frente a un problema en su caja de cambios, aunque no le impidió terminar su carrera número 378, con la que supera a Troy Corser.

A su estela terminó Toprak Razgatlioglu, al que no se le vio cómodo sobre el asfalto empapado. Su bronce convierte el de Australia en un nuevo podio del trío favorito para la lucha por el título: el de Ducati, el de Kawasaki y él mismo, con Yamaha.

El primero del resto fue Andrea Locatelli, que terminó la carrera inaugural en cuarta posición. El piloto de Yamaha se quedó a 16 segundos del ganador, y a más de 10 de su compañero de box. Por su parte, Alex Bassani supo aprovechar las condiciones climatológicas adversas para auparse a la quinta plaza, tras un invierno de sufrimiento.

Detrás de Axel Bassani encontramos a Iker Lecuona, en sexto lugar, siendo la primera Honda de la tabla. El español finalizó en séptimo lugar, tras un intenso mano a mano con Danilo Petrucci, pero Dirección de Carrera decidió quitarle una posición al debutante del equipo Barni. Así, 'Petrux' pasó a ocupar la séptima plaza.

El inicio de temporada de Honda parece ser bueno, con sus dos pilotos oficiales entre los 10 primeros: Xavi Vierge fue octavo, por delante de las dos BMW de Scott Redding y Garrett Gerloff. El británico fue noveno con la M1000RR-R, la única moto oficial del fabricante alemán que llegó a la meta, después de que Michael van der Mark se fuese al suelo en la primera vuelta.

Después de una brillante clasificación, en la que estuvo a punto de salir en primera línea, Philipp Oettl no logró ir más allá del 11º puesto. El piloto del equipo GoEleven sufrió bajo la lluvia, precediendo a los dos debutantes del equipo GRT: Remy Gardner y Dominique Aegerter, 12º y 13º respectivamente.

Se hunde en cambio Michael Ruben Rinaldi, que en mojado no consiguió cogerle el feeling a la pista. El piloto de Romaña se tuvo que conformar con un 14º puesto, por delante de Hafizh Syahrin y Eric Granado. Todavía más rezagado quedó Lorenzo Baldassarri, que en su estreno en WorldSBK no ha pasado del 17º puesto. No han visto la bandera a cuadros Tom Sykes y Alex Lowes.

Resultados de la Carrera 1 de WorldSBK 2023 en Phillip Island (Australia)

