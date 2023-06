WSBK Misano: Un Bautista imbatible consigue otro triplete de victorias

Decir que Alvaro Bautista está intratable en la temporada 2023 del Mundial de Superbikes es quedarse corto. El piloto español ganó este domingo la Superpole Race y la segunda carrera larga del fin de semana en Misano para firmar un nuevo triplete de victorias, el cuarto de la temporada, para llegar a las 14 en 15 carreras. Si bien en la sprint tuvo algo de suerte al cerrar el triunfo, en la Race 2 dominó a placer, como ha hecho en la inmensa mayoría de carreras de la presente campaña.

Así ganó Álvaro Bautista la Race 1 de WSBK en Misano: WSBK Misano: Un Bautista imparable logra su 12º triunfo en 2023

Superpole Race: Bautista gana por los pelos y con fortuna

En la salida de la carrera al sprint, ya se vio que Álvaro Bautista tendría un rival por la victoria: Toprak Razgatlioglu. Y es que la diferencia entre la Ducati y la Yamaha no permite al turco plantear batalla en las carreras largas, pero sí en las cortas. Así, el que será piloto de BMW en 2024 salió mejor que el talaverano. A pesar de ello, Bautista consiguió mantener la primera plaza en la curva 1, pero Razgatlioglu no se dio por vencido y se colocó delante en los siguientes metros.

Por detrás, tuvo lugar un aparatoso accidente. Danilo Petrucci fue demasiado forzado por el interior de Dominique Aegerter camino de la curva 2, tocó al de Yamaha y provocó que se fuera al suelo... con la mala suerte de que por el exterior llegaba su compañero en GRT, Remy Gardner, que no pudo evitarle. Dirección de Carrera tuvo claro el incidente y le aplicó una Long Lap Penalty al italiano. Gardner además tuvo que visitar el centro médico.

En el primer paso por meta, Razgatlioglu pasó primero por delante de Álvaro Bautista. Michael Rubén Rinaldi, Axel Bassani y Jonathan Rea completaban el Top 5. Pronto, Toprak y Álvaro abrieron un hueco sobre los otros tres pilotos. Rinaldi y Bassani, por su parte, comenzaron a luchar en lo que también es una batalla por ver quién podría ser el compañero de Bautista en 2024.

Fue en la tercera vuelta cuando Bautista se colocó primero sobre Razgatlioglu. Sin embargo, el pupilo de Kenan Sofuoglu consiguió seguirle la rueda hasta que, en el quinto giro, le devolvió el adelantamiento al manchego. El #54 no se quedó ahí, aumentó el ritmo e incluso logró conseguir algunas décimas de ventaja en el giro siguiente.

Bautista no se dio por vencido. Haciendo valer su #1 en el carenado, el de Aruba respondió en cuanto a ritmo, se pegó en la vuelta 6, y en el final de la vuelta le superó. Pero en ese mismo giro, un duro accidente tuvo que parar la carrera con bandera roja. De nuevo Petrucci se vio implicado, al tocar por detrás a Iker Lecuona e irse los dos al suelo, quedando especialmente dolorido el transalpino. Sin embargo, el español también sufrió las consecuencias, puesto que no pudo disputar la segunda carrera con dolores en la cadera, siendo declarado 'no apto'.

Al tener que pararse con menos de cinco vueltas, la carrera ya no se reanudó. Bautista tuvo la suerte de cruzar la línea de meta sobre Razgatlioglu justo antes de la bandera roja, lo que le dio la 13ª victoria de 2023. Toprak, por su parte, acabó bastante frustrado. Rinaldi se subió al podio, con Bassani, Rea, Lowes, Locatelli, Xavi Vierge, Garrett Gerloff y Philipp Oettl completando el Top 10.

Race 2: Bautista vuelve a ganar arreglando una mala salida

Ya en la segunda carrera del día, Toprak Razgatlioglu consiguió repetir la salida de la anterior y colocarse primero, en este caso por delante de Rinaldi, que logró batir a un Álvaro Bautista que no partió del todo bien. Jonathan Rea sí lo hizo y se puso cuarto, sobre Bassani. Lowes no tardó en superar también al de Ducati para tratar de seguir la estela de su compañero de equipo.

En estos primeros compases, lo que hizo Bautista fue arreglar su mala salida. No tardó en pasar a su compañero de Aruba y colocarse a rueda de Razgatlioglu. En la contrarrecta de Misano, en la segunda vuelta, el talaverano aprovechó la gran velocidad punta de su Panigale V4R para ponerse primero, e incluso marcharse en las siguientes curvas, con hasta 7 décimas de diferencia. Además, Toprak y Rinaldi pasaron a luchar por la segunda plaza, lo que le ayudó aún más.

En el tercer giro, Rinaldi acabó imponiéndose al #54. En el grupo trasero, Bassani también hizo valer la maquinaria de Borgo Panigale para recuperar la posición sobre las dos Kawasaki oficiales. Mientras tanto, Bautista no tuvo piedad. El toledano rompió la carrera y ya en la quinta vuelta tenía más de 2 segundos sobre sus perseguidores.

Bautista y Rinaldi, durante la Race 1, con la novedosa decoración amarilla de Ducati.

La parte intermedia de la carrera siguió tranquila. Con Bautista en su mundo, Rinaldi y Razgatlioglu también consiguieron más de 3 segundos sobre Bassani y Rea. De ese grupo desapareció Alex Lowes, después de una caída. Por detrás, llegaban Vierge, Locatelli, Petrucci, Oettl y Gerloff.

No hubo prácticamente cambios hasta que quedaban 7 vueltas para la bandera a cuadros. Fue entonces cuando Razgatlioglu consiguió pasar a Rinaldi para ponerse segundo, aunque el italiano no se despegó de su rueda. Yendo algo forzado y sin hueco, el de Borgo Panigale intentó pasar por el interior al turco, pero al darse cuenta de que no sería posible, buscó el exterior. Sin embargo, acabó tocando a Toprak. El de la marca de Iwata pudo evitar la caída, pero no así el propio Rinaldi, que tuvo que abandonar dándole el podio a Bassani.

De cara al final, la carrera no varió más. Bautista cruzó primero la línea de meta por delante de Razgatlioglu por 8 segundos y medio, con Bassani cerrando el podio. Rea, Vierge, Locatelli, Petrucci, Gerloff, Oettl y Gardner cerraron el Top 10 en este caso.