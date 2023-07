Nicolò Bulega, de 23 años y actual líder del Mundial de Supersport, tiene muchas papeletas para dar el salto a la categoría reina de WSBK de cara a 2024 con una de las dos Panigale V4 oficiales de Ducati, junto al actual campeón del mundo Alvaro Bautista.

Eso dejaría al actual compañero del español, Michael Rinaldi, en la necesidad de encontrar un asiento alternativo para permanecer en la parrilla, algo que el actual patrocinador de Ducati, Aruba.it, está dispuesto a facilitar.

Rinaldi llegó al equipo oficial en 2021, entonces como compañero de equipo de Scott Redding y consiguiendo tres victorias ese año en su camino hacia el quinto puesto en el Mundial de Pilotos. Se mantuvo en el equipo en 2022 cuando Redding se marchó para dejar paso de nuevo a Bautista, que finalmente sería campeón en esa campaña.

Sin embargo, la temporada se saldó sin victorias para el italiano y con un puñado de podios, una tendencia que ha continuado en la primera mitad de este 2023. Mientras Bautista ha ganado todas las carreras excepto cuatro este año, Rinaldi es sexto en la clasificación tras la ronda de Imola del pasado fin de semana, lo que le sitúa un puesto por detrás del piloto satélite de Borgo Panigale Axel Bassani.

Mientras tanto, el ex piloto de Moto2 Nicolò Bulega ha sido el piloto más destacado este año en el Mundial de Supersport en su segundo año en la categoría y a bordo de una Panigale V2 oficial, habiendo ganado ocho de las 14 carreras disputadas hasta ahora.

Nicolò Bulega

Bulega ya ha probado la Panigale V4 de Superbikes y se dice que ha impresionado a Ducati por su velocidad, lo que combinado con el deseo de preparar un sucesor adecuado para Bautista parece haberle dado el visto bueno para sustituir a Rinaldi. Axel Bassani también fue vinculado a una posible subida al equipo de fábrica, pero parece que permanecerá en el Motocorsa Racing en 2024.

La opción más probable de Rinaldi para la el año que viene sería volver al Go Eleven, donde corrió en 2020 antes de ser llamado por la escuadra oficial. Precisamente hace pocos días en Imola, Rinaldi dijo que un ambiente familiar sería una prioridad en su intento de consolidar su futuro en el campeonato del mundo de las motos de serie.

"Quiero ser feliz cuando me suba a la moto", dijo Rinaldi. "Eso es lo que busco. Quiero volver a ganar, o al menos luchar por los podios. Quiero encontrar la alegría que tenía cuando soñaba con ser piloto profesional. No puedo estar contento ahora porque he cometido demasiados errores esta temporada. Además, han pasado algunas cosas. Pero es lo que hay. Tengo que afrontarlo y volver a estar en la mejor forma posible".

Iannone, en la pugna por ser piloto satélite de Ducati en WSBK 2024

Además de Rinaldi, el ex-piloto de MotoGP Andrea Iannone ha sido vinculado a un asiento en el Go Eleven mientras busca reanudar su carrera en el Mundial de Superbikes una vez que su sanción de cuatro años por dopaje expire a finales de año.

El transalpino asistió el mes pasado a la ronda de Misano y estuvo de nuevo en el paddock el pasado fin de semana en Imola, sin ocultar su deseo de correr en WSBK. Sus vínculos con Ducati, combinados con su alto perfil, le harían encajar perfectamente en una V4 R satélite.

Inicialmente se le vinculó a la escudería Barni, que podría ampliar su oferta con una segunda moto junto a la que actualmente ocupa otro ex-piloto de Ducati en MotoGP, Danilo Petrucci. Sin embargo, una oferta de apoyo técnico por parte de la casa italiana podría llevar a Iannone a vincularse con Go Eleven, que actualmente gestiona una única moto para el alemán Philipp Oettl.

Pase lo que pase, parece poco probable que Oettl siga en la escuadra en 2024. Una Ducati más, ya sea en Barni o en Go Eleven, significaría dos V4 R adicionales en la parrilla de la próxima campaña. Cabe recordar que el Marc VDS, el equipo de Moto2, ya ha confirmado sus planes de llevar a Sam Lowes al Mundial de Superbikes utilizando una de las máquinas italianas.