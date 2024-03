BMW da más detalles sobre una posible llegada a MotoGP tras ganar en WSBK

El sábado, BMW ganó en Barcelona una carrera principal del Mundial de Superbikes por primera vez desde su regreso al campeonato con un equipo de fábrica, que ocurrió en 2019. Más concretamente, no ganaban desde 2013 (Chaz Davies en la segunda carrera de Nürburgring). Markus Flasch, CEO de la división de motos de la marca alemana, asistió en directo a la victoria de Toprak Razgatlioglu. Tras el triunfo, el nuevo jefe de BMW Motorrad habló sobre el futuro de la casa en las carreras.

"Ya le he dicho a Shaun Muir [jefe de equipo] que tiene que aprender a ganar incluso cuando yo no esté aquí", bromeó el nuevo director general del organigrama de motos de BMW inmediatamente después de la actuación del turco.

Flasch es un partidario declarado de la competición, y describe sus visitas a las carreras como la "guinda del pastel" de su trabajo como CEO. Pero, ¿esperaba que BMW estuviera en condiciones de ganar tan pronto en este 2024?

"No sería correcto decir que esperaba que sucediera tan rápidamente. Pero cuando BMW participa en carreras, es para ganar", aclaró Flasch, que está encantado con la forma de trabajar del equipo, y especialmente impresionado por el trabajo conjunto de Razgatlioglu y Michael van der Mark.

"Me gusta lo que veo en términos de actitud y profesionalidad del equipo. También estoy muy contento con el trabajo de los pilotos. Lo que he visto, la cooperación entre Michael y Toprak en la clasificación, me ha gustado mucho. Eso es lo que quiero ver. Eso personifica los valores de nuestra marca. Estoy muy orgulloso", declaró.

Después de la victoria en una pista difícil en el pasado, está claro cuál es el objetivo para el resto de la temporada. "He hablado con Shaun y me ha dicho que está muy contento con el apoyo de BMW. El objetivo es ganar el campeonato", explicó Flasch.

Por qué BMW muestra ahora interés en MotoGP

En las últimas semanas, Flasch ya ha expresado su disposición a entrar en MotoGP. Durante años, el Mundial de Motociclismo no fue un tema de interés para BMW. En su lugar, la casa bávara se dedicó a las carreras de producción limitada con el fin de promover sus modelos existentes.

"No es ningún secreto que siento una gran pasión por MotoGP", comentó Flasch. Y es que en el pasado estuvo en MotoGP como responsable de BMW M y pudo echar un vistazo entre bastidores a la categoría reina.

"Pero no vamos a tomar decisiones sólo porque el CEO tenga cierta pasión", aclaró. "Nuestra tarea es tener éxito en el Mundial de Superbikes. Al mismo tiempo, estamos analizando hacia dónde se dirige WSBK y si tiene sentido para nosotros dar un paso adelante".

Flasch subrayó que BMW quiere alcanzar primero sus objetivos en las Superbikes antes de dar el salto a MotoGP. Queda por ver si el proyecto de WSBK continuará en caso de que BMW dé el paso a MotoGP. "Es demasiado pronto para decir nada al respecto", afirmó Flasch.

BMW no quiere precipitarse pese al nuevo reglamento de MotoGP 2027

2027 podría ser el momento perfecto para involucrarse en MotoGP, ya que es cuando se introducirá un nuevo reglamento. Motorsport.com ya informó de que todo apunta a que se utilizarán motores de 850cc y que la aerodinámica estará limitada. Además, se está debatiendo entre bastidores la prohibición de los dispositivos de altura. Las cartas se barajarán de nuevo y todos los fabricantes tendrán que empezar de cero.

"Estamos en contacto con Dorna y estamos hablando del reglamento. Es parte de nuestra evaluación. La temporada 2027 sería un momento obvio para empezar. Pero eso no nos presiona para tomar una decisión", confirmó Flasch.

Toprak Razgatlioglu

Pero, después de todo, ¿por qué BMW se ha interesado repentinamente en un proyecto en MotoGP? ¿Es el nuevo CEO quien lo impulsa? "La clave de una decisión es convencer a la gente de la idea. Es necesario un análisis estratégico. La financiación es sólo un aspecto. La marca es otro. Si el análisis es convincente y cuenta con apoyo interno, la decisión no depende de quién sea el CEO de BMW Motorrad", subrayó el Director General.

Para Flasch, la transferencia de tecnología no es la razón principal de entrar en MotoGP, sino que apunta al marketing. "El aspecto más importante es la marca. MotoGP es sobre la marca y el alcance global. Por eso participan las empresas. La transferencia de tecnología es otro aspecto, pero es sólo el segundo punto más importante", finalizó.