Bautista: “Quiero ganar, pero batir a Rea no será fácil"

Después de un 2019 en el que Bautista sorprendió a muchos con un arranque estelar en el WorldSBK y una segunda mitad de año para olvidar, este 2020 supone un nuevo reseteo para él en las filas del equipo oficial Honda.

La CBR1000RR-R Fireblade es diferente a la Panigale V4R con la que debutó en la categoría de las motos derivadas de serie, pero Bautista se muestra confiado.

"Prefiero no comparar la moto del año pasado con la de este. Usé el motor V4 y ahora uso uno en línea, así que no puedo decir si es mejor o peor. Seguramente, son diferentes y ahora tengo que adaptarme a este tipo de motor. Pero tengo confianza porque me siento muy apoyado por Honda HRC. Desde los primeros test en noviembre al último en enero he sentido mejoras en todas las áreas que habíamos pedido", dice el de Talavera de la Reina.

"Tenemos que trabajar en otras cosas, pero tengo confianza, porque hay tiempo para desarrollar la moto. No hemos hecho muchos test, pero me siento bien encima de la moto y con el equipo. Tengo ganas de empezar la temporada".

"La primera impresión de la moto fue positiva, me ha sorprendido la potencia del motor. Hemos probado muchos setup para ver cómo reaccionaba. Aunque me caí en los test, prefiero que pase esto ahora y luego estar más seguro en carrera".

Bautista tiene claro su objetivo: quiere ganar. No obstante, tiene claro quién será su principal rival, como lo fue en 2019: Jonathan Rea.

"Para mí, ser parte de este equipo es una garantía, porque es uno de los mejores del mundo. Tenemos potencial y material para poder hacerlo bien y estoy seguro de que lo haremos. Nuestro objetivo es ganar, quiero ganar. He ganado muchas carreras en mi primer año en Superbikes, así que sé qué hay que hacer", comentó.

"Quizás necesitamos un poco más de tiempo, pero daremos el máximo y no siento la presión. Daré el máximo porque sé que el equipo también lo dará. Todos queremos ganar. Pero primero debemos pensar en comenzar a ganar carreras y luego en el campeonato. Es cuestión de tiempo".

"Batir a un piloto como Rea es complicado, porque logra gestionar todas las situaciones, conoce la estrategia, el equipo, la moto... no comete errores. Para superarle debes fallar aún menos que él y ser más rápido. Aprendí mucho el año pasado, de mis errores y caídas. Trataré de usar la experiencia para mejorar".

