Bautista se convierte en el piloto más laureado de Ducati en WSBK

El nombre de Álvaro Bautista está cada vez más grabado en la historia de Ducati. El español ya se convirtió en el pasado 2022 en el piloto que devolvió a la casa de Borgo Panigale el título del Mundial de Superbikes, que les faltaba desde 2011 cuando lo consiguió otro piloto español, Carlos Checa. Y este pasado domingo, en la ronda de WSBK en Portimao, también alcanzó el hito de ser el piloto de la marca con más éxitos en el campeonato de las motos derivadas de serie.

Con un triplete de victorias en Portimao, el piloto de Talavera de la Reina llegó a las 56 victorias sobre una Ducati en WSBK, superando a dos pilotos sagrados para la fábrica italiana como el considerado 'Rey', Carl Fogarty, y Troy Bayliss, ambos con una marca de 55 y 52 triunfos cada uno.

Con un poco más de suerte podría haber sido un fin de semana inolvidable tanto para él como para los de Bolonia, porque el triunfo de Bautista en la Race 1 del sábado ya certificó el título de Constructores para Ducati, mientras que el segundo Mundial de Pilotos para el #19 es prácticamente virtual.

De hecho, Álvaro sólo necesitará sumar dos puntos en cualquiera de las tres carreras de la ronda final de WSBK, en Jerez de la Frontera (fin de semana del 27 al 29 de octubre) para asegurarse el título.

"Un fin de semana realmente emocionante. Ciertamente no esperaba conseguir un triplete [de victorias] y lo que me hace sentir especialmente orgulloso es que he ganado luchando cada curva con Toprak Razgatlioglu, a quien felicito porque ha sido un rival realmente duro, pero siempre justo", dijo Bautista tras el doblete en Algarve.

"Tengo que admitir que me divertí mucho: nunca me dejó hacer mi ritmo, atacándome en cada vuelta. Me mantuve concentrado, intentando no cometer errores. ¿El campeonato? Te diré la verdad: es justo que el título [llegue vivo a] Jerez y espero que vengan muchos aficionados", añadió el español.