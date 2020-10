Bautista: "En los test con Honda pensé que sería el final de mi carrera"

Honda volvió con equipo oficial al WorldSBK para este 2020, gracias al apoyo de HRC. En su primera temporada puso en pista un proyecto renovado, contando con el veterano Leon Haslam y con el español Álvaro Bautista, que en 2019 luchó por el título con Jonathan Rea con la Ducati.

El de Talavera de la Reina ha desvelado, después de terminar la peculiar temporada en Estoril, cuáles fueron sus pensamientos iniciales. El reto era enorme y Bautista deja claro que vivió momentos de desasosiego, sobre todo en invierno.

Hablando de los primeros test de 2020, Bautista asegura: "Hablando sinceramente, la primera vez que probé la moto pensé '¡Mierda, es imposible de pilotar!'. No me gustaba nada durante los test invernales, ¡nada! Llegué a pensar 'Pero, ¿qué hago aquí?'. Después empezamos a trabajar, pero en enero y febrero me costó muchísimo".

Durante la pretemporada, el español pareció quedar en segundo plano ante su compañero, que también se mostró más cómodo en los primeros compases de la temporada con la Fireblade.

"No tenía el feeling con la moto, no lograba encontrar el límite y era tres segundos más lento que los demás. Para mí era un desastre. Pensé que quizás sería el final de mi carrera. Estaba súper preocupado antes del inicio de la temporada", reconoce el talaverano.

Con el paso de las carreras, en cambio, Bautista empezó a adaptarse a la Honda, que poco a poco mostró señales de progreso y dio pasos adelante durante la temporada, llegando a luchar con los de arriba.

"Afortunadamente, hemos trabajado mucho con el setup de la moto, con la electrónica, y cuando la temporada se reinició en Barcelona empecé a sentirme diferente. Pensé '¡Wow, qué gran cambio!'. En Japón habían trabajado con la electrónica, con la entrega de potencia, que fue lo que pedimos después de Australia. Afortunadamente, logramos dar un paso adelante y empezamos a tener confianza", cuenta.

A pesar de los altibajos de la temporada, el español ganó confianza con Honda y llegó a subir al podio en la carrera 2 de Aragón, algo inesperado unos meses atrás.

"Después de la carrera de Jerez dimos otro paso adelante y me sentí mejor sobre la moto. En Aragón vi que podía luchar por el podio, pero fui por encima del límite. Cada vez que intentaba estar cerca del límite, me caía. Ahora estoy convencido de que este proyecto puede llevarnos a un buen lugar, pero al comienzo estaba preocupado", concluyó Bautista.

