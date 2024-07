Bautista y su futuro tras Donington: "Estas sensaciones no ayudan a decidir..."

Para Álvaro Bautista, es clave empezar a reencontrarse con la Ducati Panigale V4 R que tanta gloria le ha dado en el Mundial de Superbikes, permitiéndole alcanzar los dos últimos títulos de pilotos. Y no solamente por enderezar su presente, sino porque es de vital importancia de cara a su futuro en el campeonato de las motos derivadas de las de serie.

El español todavía no ha decidido si seguirá su trayectoria en WSBK, o si por el contrario optará por la retirada, pues no hay que olvidar que el ex piloto de MotoGP cumplirá ya 40 años el próximo mes de noviembre. La condición para continuar sobre la moto es divertirse pilotándola, pero lo cierto es que ahora mismo no lo está consiguiendo, y de hecho su situación sólo parece agudizarse con el paso de las rondas.

La Ducati de Bautista ha sufrido un gran cambio en esta temporada 2024: la introducción de lastre, mayor que el de sus compañeros de parrilla, por la introducción de la nueva norma del peso mínimo. Eso ha afectado a las sensaciones del castellanomanchego, pero más allá de eso, también parece claro que la Panigale ha perdido algo de fuelle en las últimas rondas. El equipo técnico del #1 ha tratado de hacer cambios de set-up, pero parece haberse llegado a un tope, y Álvaro ya reclama a Borgo Panigale ayuda directa para que la moto vuelva a ser tan competitiva como antes, y plante cara a la BMW y a Toprak Razgatlioglu.

El turco brilló en Inglaterra, con un nuevo triplete de victorias, mientras que Bautista únicamente pudo conseguir un podio, en la primera carrera del fin de semana, lastrado por falta de 'feeling'. Así, preguntado una vez más por su futuro y por cuándo tomará una decisión, reconoce que los fines de semana como los de Donington no ayudan en absoluto.

"Cuando pilotas la moto con estas sensaciones... no ayuda a tomar una buena decisión. Para mí, lo más importante es si puedo disfrutar en la moto. Así, vale, disfruto de las peleas [durante las carreras], pero no disfruto de la moto, porque realmente siento que no puedo dar lo mejor de mí", empezó diciendo Bautista a la web oficial de WorldSBK. "Es muy difícil. Fines de semana como éste, o sensaciones como éstas, no ayudan a tomar una buena decisión".

Sobre los resultados de Donington Park, el de Talavera confesó de nuevo que consiguió el máximo botín posible: "Esto era lo máximo que podíamos hacer, y eso es lo que hicimos. Acabamos en el podio el sábado, y el domingo terminamos la Race 2 en quinta posición. No puedo sentirme frustrado conmigo mismo ni con el equipo, porque lo estamos haciendo lo mejor que podemos".

"Tenemos que encontrar algo que nos ayude a dar un paso adelante. Es difícil pilotar la moto en estos momentos y tenemos que encontrar algo. Necesitamos la ayuda de Ducati para hacerlo", finalizó, haciendo hincapié de nuevo en el deseo de que la firma italiana intervenga de alguna u otra manera.