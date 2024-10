Bautista y las órdenes de Ducati: "No es una orden directa, pero..."

Este fin de semana, el Campeonato del Mundo de Superbikes (WSBK) visitará Estoril antes del final de la temporada en Jerez. El piloto de BMW, Toprak Razgatlioglu, llega a Portugal con una ventaja de 39 puntos sobre el piloto de Ducati, Nicolò Bulega, y puede dejar sellado el campeonato el domingo anticipadamente.

Ducati ya jugó con las órdenes de equipo en el último fin de semana en Aragón. Álvaro Bautista debía evitar restar puntos a su compañero de equipo, y la marca seguirá una estrategia similar en Estoril.

Sin embargo, podría haber alguna sorpresa este fin de semana, ya que las previsiones anuncian lluvia.

Bautista es el piloto que llega a la penúltima parada del calendario WSBK con mejor inercia, sobre todo tras sus dos victorias en Aragón: "Estoy contento de que hayan vuelto las buenas sensaciones, porque habíamos luchado mucho al inicio de la campaña", dijo.

"Por supuesto, es demasiado tarde ya [la reacción], pero al menos hemos podido aprender mucho", explica el piloto español, que ya no se ve a sí mismo como aspirante al campeonato del mundo. Con 124 puntos aún por disputar, Bautista cuenta una considerable desventaja de 81 unidades respecto a Toprak.

Por ello, Bautista afronta el fin de semana con tranquilidad: "Me lo estoy tomando con calma", dijo. "Sólo intento hacerlo lo mejor posible y recuperar la máxima confianza posible. Quiero luchar por los mejores resultados y desde luego no estoy pensando en el campeonato".

"Por supuesto, siempre tienes una oportunidad si todavía hay una posibilidad matemática. Pero no estoy pensando en ello", aclara.

Pero... ¿qué tiene que decir el bicampeón del mundo de Superbikes sobre las órdenes para mantener vivas las opciones de su compañero?

"Hubo una pequeña reunión informativa en Aragón antes de la carrera del sábado", revela Bautista. "Acordamos ayudar a Nicolo. El plan era evitar que yo me interpusiera entre Toprak y él. También pretendíamos ayudarle restándole puntos a Toprak".

Sin embargo, el plan de Ducati sólo funcionó hasta cierto punto, ya que Bulega perdió de golpe 20 puntos respecto a Razgatlioglu el sábado. El domingo, Bautista decidió tomar la iniciativa al darse cuenta de que Bulega no tenía ritmo suficiente para derrotar a Razgatlioglu.

Bautista ganó las dos carreras y ayudó a su compañero de equipo restándole algunos puntos a Toprak. Sin embargo, la desventaja de Bulega aumentó de 13 a 39 puntos, pero Ducati tiene la intención de mantener la estrategia de Aragón para Estoril.

"No es una orden de equipo directa, pero lo haremos de forma similar (a Aragón)", explicó Bautista. "Así que intentaré no molestar a mi compañero de equipo y él intentará no molestarme a mí".

En cambio, Bulega explicó antes de Estoril que no estaba interesado en recibir apoyo: "No quiero eso, porque Álvaro es muy rápido de por sí. Tiene posibilidades de ganar. Y luego si puede, tiene que ganar", dijo el subcampeón del mundo, comentando la situación dentro del equipo.

