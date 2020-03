Bautista, contento con su estreno junto a Honda en el WorldSBK

El de su debut en el WorldSBK 2020 con su nuevo equipo no fue el fin de semana más sencillo para Álvaro Bautista. El de Talavera de la Reina se cayó en la preparación de la primera carrera y tuvo que remontar hasta el sexto lugar, situación que se repitió el domingo.

Tras un duro accidente en la Superpole Race, que le hizo acabar a tres vueltas y en la última posición, Bautista remontó desde el 14º puesto hasta el sexto puesto final en la Carrera, mismo lugar que ocupa en el campeonato, con 20 puntos.

"Este domingo fue más difícil que el sábado, porque comencé desde atrás en la Carrera 2 después de la caída de la mañana en la carrera al sprint", comenzó Bautista.

La caída llegó cuando luchaba por ser octavo, y Bautista tuvo que volver al box antes de seguir. "Fue una pena, porque creo que podría haber peleado entre los cinco primeros en la carrera Superpole".

El #19 se mostró satisfecho con el avance de su equipo, y narró las dificultades a las que se enfrentó: "Hicimos otro pequeño cambio en la moto hoy y definitivamente fue una mejora, pero apreté mucho y perdí la delantera. Las condiciones de la pista por la tarde fueron realmente difíciles, ya que no tenía agarre ni suficiente velocidad en las curvas".

"Teniendo en cuenta que una de las áreas en las que estamos trabajando es la aceleración, la Carrera 2 fue sinceramente bastante difícil".

Pese a la complicada tarea a la que se enfrentó, saca conclusiones positivas: "Con todo, no estamos muy lejos de los más rápidos y estoy contento con nuestro fin de semana. Creo que ha sido positivo para nosotros porque hemos dado algunos pequeños pasos y hemos recopilado muchos datos durante estas tres carreras para poder continuar con el desarrollo de la moto".

Bautista se despidió con palabras de agradecimiento a su nueva marca y admitiendo que su adaptación requiere más tiempo: "Quiero dar las gracias a Honda porque no es fácil ganar de inmediato con una moto nueva, especialmente con un piloto como yo, acostumbrado a otra configuración de motor. Todos me apoyan y me ayudan, tratando de darme todo lo que pido, y tenemos un margen importante para mejorar la moto".

Las mejores fotos de Álvaro Bautista en el fin de semana de Phillip Island 2020

