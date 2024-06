Bautista cree que la BMW "no tiene puntos débiles" y pide a Ducati reaccionar

Toprak Razgatlioglu aguó la fiesta de Ducati este sábado en Misano, en el regreso del Mundial de Superbikes tras dos meses de parón para su cuarta ronda de 2024. Saliendo desde la pole, el turco se hizo con la victoria y no dio ninguna oportunidad a las dos Ducati oficiales. Nicolò Bulega cruzó la línea de meta a unos dos segundos, y Álvaro Bautista lo hizo a más de tres.

El de BMW realizó una carrera impecable, y se colocó al frente del Mundial de Pilotos con la victoria. "La primera carrera ya está hecha, ahora tengo dos más por delante. Quiero ganar las tres aquí", dijo un Toprak que espera mayor oposición el domingo, pero que tiene aún un as bajo la manga, porque corrió en la Race 1 con el neumático delantero duro.

En la Superpole Race podrá utilizar el compuesto más blando, mientras que los pilotos de Ducati ya lo usaron este sábado. "Utilizaré el neumático SC1 en la carrera al sprint. Estoy mejor con él. La moto gira mejor", confirmó un Razgatlioglu que, además, hizo historia. Por primera vez desde Marco Melandri hace más de diez años, un piloto de BMW lidera la general de WSBK. "Estoy un poco sorprendido. No esperaba que esto sucediera en mi primer año [con la marca]. Sin el problema técnico de Phillip Island, el liderato sería completamente diferente", afirmó.

En 2023, Bautista logró tres victorias en Misano. Sin embargo, no hay muchos restos de aquel dominio. "Ducati tiene que dar un paso adelante. BMW ha trabajado muy bien, y es muy fuerte en todas las áreas. No tienen puntos débiles", analizó el vigente campeón del mundo. En la carrera del sábado, el talaverano no pudo seguir a Toprak desde los primeros compases. "He tenido grandes problemas con el tren delantero. Las sensaciones eran mejores que el viernes, pero estábamos al límite en estas condiciones. Los verdaderos problemas aparecen cuando las condiciones son extremas, como ha sido el caso de hoy".

"Me costó frenar la moto desde el principio. Cuando forzaba la moto en las curvas, la rueda delantera patinaba. He estado a punto de caerme diez o doce veces, porque forzaba demasiado la parte delantera. Hubiera sido estúpido querer más, porque no era posible", explicó el veterano piloto de 39 años, que descartó una equivocada elección de neumáticos: "La elección fue acertada, porque no puedo rodar con el SC2. Era el compuesto adecuado. Pero se trata de la puesta a punto de la moto. No funciona tan bien como en 2023. Tenemos que empezar de cero cada viernes. Todavía tenemos que encontrar una puesta a punto que funcione en todas las condiciones".

En Misano, el jefe de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, se dejó caer por allí, y pudo preguntar directamente por los problemas. "Lo bueno de Gigi es que trata de combinar los registros de datos con las declaraciones de los pilotos, y luego elabora soluciones", finalizó el manchego, alabando la forma de trabajar del reputado ingeniero veneciano.