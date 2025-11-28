Así ha sido el buen debut de Miguel Oliveira en el Mundial de Superbikes

Miguel Oliveira ya es piloto de pleno derecho del Mundial de Superbikes. El portugués no seguirá en MotoGP en 2026 como corredor titular, tras perder su asiento en favor de Toprak Razgatlioglu en Pramac Racing y no ser elegido por el equipo frente a Jack Miller, tras un 2025 en el que no ha podido desplegar su potencial debido a las lesiones.

Así, el luso será, precisamente, el sustituto del turco en el Mundial de Superbikes, heredando la BMW con la que este año se ha proclamado tres veces campeón del mundo. Oliveira ha podido debutar al manillar de la M1000-RR esta semana, el miércoles y el jueves, en un test celebrado en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Y lo cierto es que le han ido bien las cosas.

En una primera jornada dominada por Andrea Locatelli (Yamaha, con un tiempo de 1:38.641), el piloto nacido en Pragal quedó quinto en la tabla de hombres titulares de la parrilla de WorldSBK, a apenas 1.1 segundos del italiano. En una jornada de adaptación a una moto muy distinta, con cosas que varían tanto como los neumáticos Pirelli, se quedó a apenas 4 décimas de su experimentado nuevo compañero de equipo, Danilo Petrucci, que para 2026 cambiará la Ducati por la máquina teutona.

Por ejemplo, detrás de Oliveira quedaron otros pilotos debutantes también procedentes del Mundial de Motociclismo, como el nuevo dúo de Honda, conformado por Jake Dixon (ex de Moto2, rodando en 1:40.035) y Somkiat Chantra (que acaba de perder su asiento en LCR en MotoGP, con un crono de 1:40.285).

El jueves, en una jornada con sol pero con frío en la pista andaluza, los pilotos de WSBK subieron el listón al sentirse cada vez más cómodos y adaptados con sus motos. En este caso, fue Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) quien dominó la tabla, parando el mejor tiempo en 1:37.825, para superar por dos décimas a Xavi Vierge, nuevo integrante del Pata Yamaha.

Mientras que Petrucci terminó quinto (1:38.470), Oliveira lo hizo en la octava plaza de la tabla (1:38.890) en un día en el que el probador Michael Van der Mark llevó el peso del desarrollo al completar nada menos que 150 vueltas entre las dos jornadas de ensayos. De nuevo, la pareja debutante de BMW volvió a quedar por delante de la de Honda, si la tomamos como referencia, en este caso con Chantra (1:39.494) siendo más veloz que Dixon (1:39.808).

Cabe resaltar que, tras el primer día de test, en BMW ya estaban contentos con lo que estaban viendo de Oliveira, y también de Petrucci: "Hemos tenido la suerte de disfrutar de buen tiempo, algo que no tuvimos el año pasado", empezó explicando Shaun Muir, team principal del equipo oficial. "Hemos empezado muy bien y, tanto para Danilo como para Miguel, ha sido un gran inicio. Danilo ha dado más de 80 vueltas y Miguel más de 70. Hay muchos aspectos a los que deben acostumbrarse, pero estoy muy contento".

"Si miras los tiempos de Danilo y Miguel y tomas a Michael [Van der Mark] como referencia, creo que ambos han hecho un trabajo fantástico. Danilo se ha centrado en adaptarse al equilibrio de la moto y a las frenadas más agresivas en comparación con las motos que ha pilotado antes. En el caso de Miguel, el cambio ha sido más complejo porque ha pasado de los neumáticos Michelin a los Pirelli, así que, para ambos, haber estado tan cerca de ‘Mikey’ hoy [miércoles] es muy satisfactorio".

El Director Técnico de BMW, Chris Gonschor, destacó lo bien que se adaptaron entre sí Oliveira y Petrucci: "Ha sido un día perfecto. Estamos muy contentos. En general, ha sido un comienzo ideal, sin caídas, con buenas sensaciones y una mejor comprensión mutua entre pilotos y equipo. Los pilotos son nuestros héroes, pero debemos trabajar juntos. El trabajo en equipo es la clave del éxito".

