Bautista: "Cada vez entiendo menos las carreras de MotoGP"

La triple entente de WSBK tiene nombres propios: Alvaro Bautista, Jonathan Rea y Toprak Razgatlioglu. Los tres protagonistas de la temporada 2022 han conseguido dejar memorables adelantamientos en el asfalto, una rivalidad que ha despertado la curiosidad de muchos aficionados cada vez más interesados en el WSBK.

Sobre ese asunto se pronunció el encargado de teñir el podio de la máxima categoría con los colores españoles. En una entrevista concedida a Motorsport.com, el piloto de Talavera de la Reina, Álvaro Bautista, se detuvo a analizar el curso de su temporada y la de sus rivales.

Pregunta: Aleix Espargaró es uno de los pilotos que más ha dado de qué hablar. ¿Ve algún paralelismo entre su temporada y la suya?

Respuesta: Estoy muy contento por él. Fuimos compañeros de equipo en 2005 en 125cc. Empecé el proyecto Aprilia en 2015 con un híbrido de moto que teníamos. Él sigue el camino y estoy contento por él. Es muy currante y puede ser un posible reflejo de mi trayectoria. Los dos somos mayores y somos currantes y queremos mejorar y siempre dar un poquito más. 2022 es una temporada en la que está sacando el máximo de la moto y de él, y es lo que falta hoy en MotoGP. Los de ahora no son capaces de sacar el 100% de la moto y el 100% suyo. Él sí lo está haciendo.

Queremos hacer que WSBK crezca un poco. El ambiente es increíble y aconsejo a la gente que es aficionada al motociclismo que visite alguna carrera en España, porque es totalmente distinto al de MotoGP. Lo vives desde dentro. Aquí le falta un poquito de seguimiento, pero en Holanda, Inglaterra y otros países es muy seguido y muy admirado. Esperemos que poco a poco la gente entienda que no es inferior, sino distinto y con mucha competencia. Hay más espectáculo actualmente, creo que en MotoGP es todo mucho más lento.

Pregunta: Las cifras de audiencia en WSBK cada vez son más altas, generando un claro interés a nivel nacional e internacional. Sin embargo, MotoGP no está experimentando su mejor momento a nivel numérico. ¿Cuáles cree que son las razones?

R: En España el WorldSBK parecía un campeonato de segunda división, y yo también lo creía antes de venir. Ahora creo que no puedes compararlo con MotoGP. Es súper bonito y me gusta mucho. Hay muchísima lucha y mucha igualdad. Los pilotos no somos peores que los que hay en MotoGP. Es más, en el pasado han venido pilotos de MotoGP aquí y no han hecho nada. Es un campeonato totalmente distinto y cada vez la gente lo está siguiendo más.

Un factor importante para MotoGP ha sido la retirada de Rossi. El hecho de que no siga compitiendo ha hecho que mucha gente lo haya dejado de lado. También, ha habido un cambio generacional muy rápido. De repente en dos o tres años tuvieron mucha prisa en llevar a pilotos jóvenes. Ya no solo seguidores de Valentino [Rossi], sino de muchos otros pilotos, y yo me encuentro entre ellos. Veo que han desaparecido y dando paso a pilotos jóvenes casi sin experiencia. El campeonato está loquísimo. Cada vez entiendo menos de carreras de MotoGP. Algunos están luchando por ganar y en la siguiente no.

P: ¿Cree que la electrónica ha tenido algo que ver? ¿El piloto ha dejado de importar tanto en el desarrollo y puesta a punto del prototipo?

R: A día de hoy, con tanta electrónica y tecnología en las motos, son motos más fáciles de llevar, en el sentido de que deja menos la mano del piloto. Hay muchos pilotos de Moto2 que va rápido y ganan carreras de MotoGP. Eso cuando yo corría era impensable, porque acabar entre los cinco primeros era la súper victoria del día. Eso sí que era ganar.

Ahora no sé, parece que llega uno y te gana. Antes en un fin de semana bueno, salías quinto, porque tenías con un [Casey] Stoner con una Ducati o una Honda oficial, un Rossi con una Yamaha oficial, un Marc Márquez con una Honda oficial, un Dani Pedrosa… Tenías nombres de pilotos con buena mano en una moto oficial, pero ahora no entiendo. Veo las carreras y digo, 'o yo era un tonto que no era capaz de ganar o… No sé'.

Sin quitar mérito a ningún piloto, pero veo tanta igualdad que no veo al piloto tan importante. Desde fuera es lo que pienso tras estar tres años fuera de MotoGP. No me parece que sea igual que hace tres o cuatro años. Creo que, en la pandemia, el hecho de estar con las motos congeladas, ha propulsado la diferencia entre las motos de fábrica con el satélite.

