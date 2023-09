WSBK: Alex Lowes no estará en Aragón tras ser operado de la rodilla

Alex Lowes pasó por el quirófano el pasado martes tras la ronda que el Mundial de Superbikes disputó en Magny-Cours, donde un daño en el menisco de su rodilla izquierda le impidió completar la Superpole Race, además de dejarle fuera de la segunda carrera larga.

A pesar de que la operación fue un éxito, el piloto británico ha tomado la decisión de no participar este fin de semana en la antepenúltima cita de la temporada 2023 de WSBK, en MotorLand Aragón, y centrarse en su recuperación para la penúltima, la semana que viene en Portimao. Florian Marino, piloto probador de Kawasaki, ocupará el puesto del ingles junto a Jonathan Rea.

"Después de Magny-Cours, tomé la difícil decisión de ir a Barcelona para operarme de la rodilla", dijo Lowes. "La operación salió bien. Desde entonces, me he centrado plenamente en mi recuperación y en trabajar lo más duro posible".

"Físicamente me encuentro bien y en condiciones de correr. Sin embargo, el equipo ha decidido que la mejor opción es esperar a Portugal para el próximo fin de semana. Respeto su decisión y me centraré en apoyar a Florian, a Jonathan y al equipo, al mismo tiempo que me recupero a tiempo para la próxima ronda en Portimao".

"Es una pena porque demostré [tener] una gran velocidad en los últimos test de Aragón y durante el fin de semana de Magny-Cours. Ahora ya han quedado atrás y es hora de mirar hacia adelante e intentar subir al podio de nuevo antes de que termine la temporada 2023".

Florian Marino realizará la que será segunda prueba en WSBK. Su anterior aparición en el campeonato de las motos de serie fue en 2018, cuando sustituyó a PJ Jacobsen en el equipo Triple M Honda en Argentina, consiguiendo un undécimo puesto como mejor resultado.

El director del equipo Kawasaki, Guim Roda, dijo del francés: "Ya es el piloto de pruebas de KRT, por lo que correrá en Aragón y seguirá recopilando datos para desarrollar la moto en condiciones reales de carrera".

"Será una buena manera de ver el ritmo que es capaz de alcanzar, ya que seguirá trabajando durante los meses de invierno para probar elementos al máximo nivel", finalizó.