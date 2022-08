Aegerter, tras haber sido sancionado por fingir una lesión: "Fue un error"

Cargar el reproductor de audio

Dominique Aegerter, tras mantenerse invicto desde la segunda carrera de la temporada, se encaminaba en Most hacia su décima victoria consecutiva en la categoría de Supersport 600. Sin embargo, el suizo tuvo la mala suerte de verse involucrado en un accidente múltiple provocado por Can Öncü en la salida. Además de ellos dos, también se vieron implicados otros tres pilotos.

El líder de la general, una vez en el suelo, optó por quedarse tirado de forma deliberada, simulando una lesión que permitiese ondear la bandera roja. ¿Su intención? Poder reincorporarse a la prueba, una vez esta se reanudase.

Lo inexplicable es que abandonar tampoco suponía un drama para sus aspiraciones al título, dada la gran ventaja que mantiene en la general respecto a sus rivales.

Sin embargo, la carrera continuó con normalidad, y finalmente fue Lorenzo Baldassarri, principal rival de Aegerter por el campeonato, quien se subió a lo más alto del podio.

En consecuencia por haber simulado una lesión, Aegerter fue sancionado con una carrera de suspensión, a cumplir en la segunda manga del fin de semana. Los comisarios entendieron que había actuado de forma antideportiva. De acuerdo con un documento presentado ante los comisarios, el piloto admitió haber retrasado su evacuación de la pista para intentar forzar una bandera roja.

Curiosamente, el director médico del campeonato declaró a Aegerter no apto para la segunda carrera, debido a una posible conmoción cerebral. Sin embargo, una nueva exploración realizada el domingo (antes de ser sancionado) concluyó que sí que estaba en condiciones de pilotar. nuevo examen realizado el domingo por la mañana concluyó que sí estaba en condiciones de pilotar.

Aegerter, de 31 años, se disculpó públicamente, asumiendo toda la responsabilidad de sus acciones.

"En primer lugar, lamento la situación que generé tras el incidente de la primera manga", dijo. "Fue un momento muy estresante y no actué correctamente. Fue un error. Tenía mucha presión y adrenalina. En ningún momento quise poner en peligro a otras personas; quiero pedir disculpas por ello".

El director del Ten Kate, Kervin Bos, calificó el incidente de "lamentable", pero le transmitió su apoyo al piloto. "Se conoce al Ten Kate Racing como 'Team Rocky' por una razón, porque siempre nos levantamos, y esta vez lo haremos de nuevo".

Scott Redding, piloto de BMW en WSBK, no dudó en condenar la acción del suizo. "Los comisarios también estaban arriesgando sus vidas, así que no solo estaba poniéndose a sí mismo en una situación peligrosa, sino que también lo estaba haciendo con la vida de otras personas". "Liderar la general no te da ningún derecho especial ni te convierte en ningún Dios", añadió.