Rovanpera se acerca a la victoria mientras se aprieta la lucha por el 2º lugar

Cargar el reproductor de audio

Rovenapera llegará a la última etapa de la prueba sueca del WRC con una ventaja de 21,6s después de que su rival más cerca y compañero de equipo, Elfyn Evans, se estrellara en los compases iniciales.

Con Evans fuera de la acción, la batalla por el segundo puesto se intensificó entre Thierry Neuville, piloto de Hyundai, y Esapekka Lappi, con el Toyota, con 3,7s de diferencia a favor del belga.

El otro piloto de Toyota, Takamoto Katsuta, ha subido a la cuarta posición tras el abandono de Evans, por delante de Gus Greensmith y de Oliver Solberg, que están a varios minutos del grupo de cabeza.

Conoce qué pasó en las anteriores etapas del Rally de Suecia 2022: Rovanpera supera a Evans y Neuville pierde terreno en la lucha a cuatro bandas por la victoria

Adrien Fourmaux, tuvo que retirarse con el M-Sport esta mañana tras detenerse en un tramo de carretera ya que se el problema técnico que afectó a su Puma el sábado por la noche.

A pesar de la falta de potencia híbrida, Rovanpera fue capaz de ganar la primera etapa del domingo por 2,2s de Neuville para ampliar su ventaja en el rally después de que Evans, que recibió una penalización de 10s durante la noche, se quedara fuera de la lucha tras chocar contra un banco de nieve.

En la siguiente prueba, que albergará la última Power Stage, Rovanpera no pudo repetir la hazaña, marcando el quinto mejor tiempo a 3,3s del ganador de la etapa, Ott Tanak.

Sin embargo, todas las miradas se centraron en la batalla por el segundo puesto entre Neuville y Lappi. El primero se ha visto afectado por un banco de nieve y ha cedido 1,7s respecto al tercer clasificado, Lappi, dejando solo 3,2s de distancia entre ambos.

"He visto muchas piezas en la carretera y muchos bancos de nieve destruidos", dijo Neuville. "He tenido problemas de feeling en todos los puntos de frenada, así que he perdido mucho tiempo ahí".

Neuville se reagrupó y respondió en la penúltima etapa del rally, sacando 0,5s a Lappi para ganar el tramo, con Rovanpera tercero, a 3,1s.

El finlandés de Toyota admitió que no estaba empujando, uniéndose a la mayoría de las tripulaciones que optaron por pasar la prueba a velocidad de crucero para proteger sus neumáticos antes de la última Power Stage en la que concluye el rally esta tarde.

WRC Rally Suecia - Clasificación después de la SS17