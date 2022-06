WRC Rally Safari: Rovanpera deja a Evans atrás bajo la lluvia

Cargar el reproductor de audio

Kalle Rovanpera, líder del Campeonato del Mundo de Rally, aventajó a Elfyn Evans en 40,3 segundos, tras sorprender a sus rivales cuando la lluvia torrencial convirtió las dos últimas etapas de la tarde en un baño de barro.

Takamoto Katsuta, de Toyota, se hizo con la tercera posición después de que Thierry Neuville, de Hyundai, perdiera cuatro minutos en la última etapa cuando se le apagó el motor, antes de retirarse tras sufrir una colisión con un árbol.

Sébastien Ogier llegó al parque de servicio en cuarto lugar, a 2:38.3 de distancia, con Neuville cayendo al quinto lugar tras su penalización de 10 minutos por retirarse. Está previsto que el belga se reincorpore al rally para las etapas finales que se disputarán el domingo.

Oliver Solberg terminó el día en sexta posición, por delante de Craig Breen, de M-Sport, que volvía a la acción hoy tras retirarse el viernes por la noche.

En la primera etapa de la tarde se vislumbraron nubes oscuras, pero las condiciones se mantuvieron secas y Evans se adjudicó su segunda etapa del evento para acercarse a Rovanpera.

Evans consiguió sacar 3,6 segundos a Rovanpera para reducir la diferencia a 15,8s, y este último reveló que estaba empezando a sentirse mal.

"Es muy difícil definir el ritmo", dijo Rovanpera. "Empecé a sentirme mal en el parque de servicio del mediodía y ahora no me siento tan bien, así que ahora solo quiero llegar a la meta".

Neuville, que ahora está inmerso en la pelea por la tercera plaza, se mantuvo en la lucha pero cedió 2,8s ante el tercer clasificado, Katsuta. El paso del belga por la etapa fue accidentado, ya que su i20 N llegó al final de la etapa sin parte de la carrocería delantera.

La lluvia llegó cuando apenas se habían disputado 10 kilómetros de la duodécima etapa, para así aumentar el desafío de los equipos, pero no pudo retener a Rovanpera, que mostró las mejores habilidades al volante de esta prueba hasta la fecha.

El piloto de Toyota se abrió paso a través de unas carreteras mojadas y llenas de barro increíblemente resbaladizo y que crearon el escenario perfecto para el aquaplaning.

Mientras los demás se mostraban precavidos, Rovanpera ganó la etapa por 11,2s para ampliar su ventaja en el rally sobre Evans a 27,1s.

"Me parece que fui bastante limpio y ordenado en el barro", dijo Rovanpera. "No sé por qué [he hecho] un tiempo tan rápido, pero por lo demás, todo bien".

Neuville marcó el segundo mejor tiempo de la etapa, lo que le valió para situarse en la tercera posición de la general, superando a Katsuta, que tuvo problemas de agarre y se salió brevemente de la carretera.

Aunque el cielo se despejó para la última etapa del día, las carreteras seguían estando empapadas, creando algunas de las condiciones más difíciles hasta el momento.

Sin embargo, Rovanpera volvió a mostrarse intratable, a pesar de las traicioneras carreteras y la reducida visibilidad, y sacó otros 13,2s a Evans.

"No sé ni yo mismo [cómo lo hemos hecho]", dijo Rovanpera. "Básicamente nos salimos dos veces en el agua: no podíamos mantener el coche en línea recta y no podía ver nada. Estoy contento de estar aquí".

Evans describió la etapa como "horrible", con su disgusto aumentado por un problema con el limpiaparabrisas que le dejó con dificultades para ver la carretera por delante. También tuvo suerte de salir ileso de un roce con un árbol, lo que le causó ligeros daños estéticos.

Su compañero de equipo en Toyota, Ogier, superó el tiempo de Rovanpera para ganar la etapa, a pesar de sufrir algunos momentos complicados en el barro.

La batalla por el tercer puesto dio un nuevo giro, ya que la temporada de mala suerte de Neuville continuó cuando un problema con el alternador le afectó poco después de ganar la etapa anterior, lo que obligó a arreglarlo en el tramo de carretera.

Una vez que entró en la última etapa del día, el motor de su i20 N ingirió una cantidad considerable de agua que hizo que el coche se detuviera durante cuatro minutos. Una vez volvió a funcionar, Neuville completó 200 metros antes de estrellarse contra un árbol.

Los problemas de Neuville dieron a Katsuta el podio final provisional, a pesar de que el piloto japonés sufrió un pinchazo durante la etapa.

Al igual que Neuville, Solberg se enfrentó a problemas en las condiciones extremas, ya que su motor se apagó dos veces antes de llegar al final del tercer día como el único piloto de Hyundai que ha completado todas las etapas hasta el momento.

De vuelta tras retirarse el viernes, Sébastien Loeb se las arregló para llevar su M-Sport Puma de vuelta al parque de servicio en la 10ª posición de la general, después de completar los últimos 15 kilómetros con un pinchazo en el neumático delantero izquierdo, un brazo de dirección roto y sin el uso completo de sus frenos.

El Rally Safari concluirá el domingo tras las últimas seis etapas.