WRC Rally Safari: Evans se acerca a Rovanpera y Tanak se retira

El líder de la clasificación del WRC, Kalle Rovanpera, consiguió sobrevivir a tres brutales etapas en la sabana de Kenia para llegar al parque de servicio con una ventaja de 19,4 segundos sobre Elfyn Evans, mientras que Takamoto Katsuta, que comenzó el día en segunda posición, cayó a la tercera plaza, a 39,9 segundos de distancia respecto al finlandés.

El cuarto clasificado, Ott Tanak, vio cómo se desvanecían sus esperanzas de acabar en el podio cuando su Hyundai se paró por un problema mecánico. Su compañero de equipo, Thierry Neuville, terminó el bucle en cuarto lugar, por delante de Sébastien Ogier, que perdió más de dos minutos por un pinchazo el viernes por la tarde.

Oliver Solberg sufrió otro reventón que le costó muchos segundos y completó en séptima posición, por delante del M-Sport de Craig Breen, que se reincorporó al rally tras retirarse el viernes por la rotura de la dirección.

El fin de semana para el equipo británico fue de mal en peor, ya que Adrien Fourmaux abandonó por segunda vez después de que el diferencial trasero dijera basta ayer. Esta vez, el francés sufrió una avería en la suspensión trasera izquierda tras chocar con una roca. A su compañero, Gus Greensmith, le fue aún peor después de que su Ford Puma tuviera problemas de refrigeración.

La mañana comenzó con Evans a por todas, ya que el galés ganó la octava etapa por 3,6 segundos sobre Neuville, que dañó su parabrisas tras chocar con un árbol. Rovanpera fue el tercero más veloz, pero perdió 6,3 segundos, mientras que Katsuta cayó otros 18,8 segundos, lo que le relegó a la tercera posición de la general. "La etapa fue bien, pero me he confundido con las notas y no sabía por dónde iba", dijo el japonés.

Hubo mucho drama en la jornada, ya que Fourmaux golpeó una roca y sufrió un pinchazo que le hizo perder dos minutos, pero un fallo en la suspensión trasera izquierda le hizo retroceder otros tres minutos más respecto a sus rivales. Eso provocó que estuviera a merced de Breen, que acabó pasándole mientras que el francés no pudo solucionar sus problemas.

Sin embargo, Greensmith, pudo retomar la marcha de su Puma en una curva lenta de derechas tras sufrir un gran golpe con un bache. El piloto y su copiloto, Jonas Andersson, se quedaron atascados dentro del vehículo de lado, lo que obligó a la pareja a sacar el parabrisas para salir.

Tras recuperar el control del coche, Greensmith continuó con ese extra de de aire acondicionado sin la luna delantera, antes de retirarse por problemas de refrigeración en el motor.

Solberg, con el Hyundai, también tuvo problemas cuando su i20 N sufrió un pinchazo lento tras golpear una roca, lo que le hizo perder un minuto y 15,9 segundos.

La siguiente prueba, la novena etapa, se la adjudicó Neuville, que superó a Sébastien Loeb, que volvía a la acción tras retirarse el viernes. Al frente, Evans volvió a recortar la ventaja de Rovanpera y la diferencia se redujo a 15 segundos.

Mientras, Solberg fue penalizado con 1:10 por comenzar la etapa con retraso, tras haber pasado demasiado tiempo intentando reparar los daños causados por su colisión con una roca.

Rovanpera consiguió ampliar su ventaja en la última etapa del bucle después de que Evans sufriera otro pinchazo hacia el final de la prueba de 31,04 kilómetros.

El finlandés sacó 4,2 segundos a su compañero de equipo, mientras que Neuville consiguió otra victoria de etapa. Ogier fue el cuarto más rápido, a pesar de tener que frenar mucho para evitar el paso de unas cebras.

Sin embargo, el golpe más importante fue para Tanak, que se detuvo tras 28,8 km de etapa por sonidos bastante malos en su i20 N. El estonio reemprendió la marcha, pero se detuvo de nuevo con un problema aparentemente terminal.

Los equipos repetirán las etapas de la mañana esta tarde para concluir con la acción del sábado.