Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Resumen de la etapa
WRC Rally de MonteCarlo

WRC Montecarlo: Solberg sigue líder tras la lluvia torrencial en Mónaco

Tras una Superespecial poco interesante y bajo una fuerte lluvia, Oliver Solberg mantuvo el liderato del Rally de Montecarlo. El sueco aún tiene por delante la jornada del domingo si quiere imponerse por primera vez en esta prueba.

Basile Davoine
Editado:
Añadir como fuente principal
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Unas horas después de pasar un gran susto, Oliver Solberg, al igual que sus competidores, debían concluir la penúltima jornada del Rally de Montecarlo con la Superespecial en el Principado.

Por primera vez desde 2008, los organizadores decidieron volver al mítico circuito de Mónaco, un recorrido parcialmente y de noche que se completa con dos vueltas entre la habitual recta de boxes utilizada en la Fórmula 1, el puerto y la Piscina, entre otros. 

Bajo la lluvia, estos 2,69 km no tenían mucho de selectivo y se trataba sobre todo de deleitar al público, especialmente teniendo en cuenta las grandes diferencias ya existentes en la clasificación general desde hacía dos días.

Sin embargo, cabe señalar que la lluvia arreció antes de que pasaran los pilotos mejor clasificados, lo que les complicó la tarea, mientras que Takamoto Katsuta había marcado la referencia. Este tiempo fue desfavorable para aquellos que habían elegido neumáticos totalmente lisos para acabar el día.

Por unas décimas, Adrien Fourmaux consiguió la mejor marca al volante del Hyundai. Sébastien Ogier, que salió justo después de él, optó por neumáticos de nieve con su Toyota GR Yaris, una opción prudente pero que no dio sus frutos en estas condiciones. Ni Elfyn Evans ni Oliver Solberg lograron desbancar a Adrien Fourmaux, autor de su primer scratch del fin de semana

Oliver Solberg afrontará la última jornada con una ventaja de poco menos de un minuto. El domingo, para completar este rally en condiciones épicas, habrá que enfrentarse al legendario puerto de Turini, que se prevé nevado, y recorrer los 72 km repartidos en dos bucles de cuatro especiales, incluida la Power Stage

Apunta para mañana:

Monaco Rallye Monte-Carlo - Clasificación tras la ES13

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia
1 Sweden O. Solberg Toyota 3h16'34"1
2 United Kingdom E. Evans Toyota +59"3
3 France S. Ogier Toyota +1'25"3
4 France A. Fourmaux Hyundai +6'02"9
5 Belgium T. Neuville Hyundai +7'23"0
6 Ireland J. Armstrong M-Sport Ford +10'03"9
7 France L. Rossel Citroën Rally2 +10'57"7
8 Luxembourg G. Munster M-Sport Ford +11'29"3
9 Japan T. Katsuta Toyota +11'36"9
10 Italy R. Daprà Škoda Rally2 +12'25"6

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La FIA espera cerrar un acuerdo con el nuevo titular de los derechos comerciales del WRC

Mejores comentarios

Más de
Basile Davoine

F1 2026: primeras imágenes de la aerodinámica activa en acción

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 2026: primeras imágenes de la aerodinámica activa en acción

WRC Montecarlo: Solberg mantiene a raya a Evans y Ogier

WRC
WRC
Rally de MonteCarlo
WRC Montecarlo: Solberg mantiene a raya a Evans y Ogier

46 años del gran debut de Alain Prost en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Argentina
46 años del gran debut de Alain Prost en F1

Últimas noticias

WRC Montecarlo: Solberg sigue líder tras la lluvia torrencial en Mónaco

WRC
WRC WRC
Rally de MonteCarlo
WRC Montecarlo: Solberg sigue líder tras la lluvia torrencial en Mónaco

Briatore puse el motor Mercedes como única condición para ir a Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Alpine para la F1 2026
Briatore puse el motor Mercedes como única condición para ir a Alpine

F1 2026: primeras imágenes de la aerodinámica activa en acción

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 2026: primeras imágenes de la aerodinámica activa en acción

La F1 tiene "bastante flexibilidad" para ajustar el nuevo modo adelantamiento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La F1 tiene "bastante flexibilidad" para ajustar el nuevo modo adelantamiento