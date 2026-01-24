WRC Montecarlo: Solberg sigue líder tras la lluvia torrencial en Mónaco

Unas horas después de pasar un gran susto, Oliver Solberg, al igual que sus competidores, debían concluir la penúltima jornada del Rally de Montecarlo con la Superespecial en el Principado.

Por primera vez desde 2008, los organizadores decidieron volver al mítico circuito de Mónaco, un recorrido parcialmente y de noche que se completa con dos vueltas entre la habitual recta de boxes utilizada en la Fórmula 1, el puerto y la Piscina, entre otros.

Bajo la lluvia, estos 2,69 km no tenían mucho de selectivo y se trataba sobre todo de deleitar al público, especialmente teniendo en cuenta las grandes diferencias ya existentes en la clasificación general desde hacía dos días.

Sin embargo, cabe señalar que la lluvia arreció antes de que pasaran los pilotos mejor clasificados, lo que les complicó la tarea, mientras que Takamoto Katsuta había marcado la referencia. Este tiempo fue desfavorable para aquellos que habían elegido neumáticos totalmente lisos para acabar el día.

Por unas décimas, Adrien Fourmaux consiguió la mejor marca al volante del Hyundai. Sébastien Ogier, que salió justo después de él, optó por neumáticos de nieve con su Toyota GR Yaris, una opción prudente pero que no dio sus frutos en estas condiciones. Ni Elfyn Evans ni Oliver Solberg lograron desbancar a Adrien Fourmaux, autor de su primer scratch del fin de semana.

Oliver Solberg afrontará la última jornada con una ventaja de poco menos de un minuto. El domingo, para completar este rally en condiciones épicas, habrá que enfrentarse al legendario puerto de Turini, que se prevé nevado, y recorrer los 72 km repartidos en dos bucles de cuatro especiales, incluida la Power Stage.

Rallye Monte-Carlo - Clasificación tras la ES13

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 O. Solberg Toyota 3h16'34"1 2 E. Evans Toyota +59"3 3 S. Ogier Toyota +1'25"3 4 A. Fourmaux Hyundai +6'02"9 5 T. Neuville Hyundai +7'23"0 6 J. Armstrong M-Sport Ford +10'03"9 7 L. Rossel Citroën Rally2 +10'57"7 8 G. Munster M-Sport Ford +11'29"3 9 T. Katsuta Toyota +11'36"9 10 R. Daprà Škoda Rally2 +12'25"6