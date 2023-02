WRC | Rally de Suecia: Tanak se pone líder con Breen a rebufo

Cargar el reproductor de audio

Ott Tanak logró colocarse al frente de la general en la mañana de la primera jornada del Rally de Suecia, aventajando a Craig Breen, que debuta con Hyundai, en 2.1 segundos.

Las complicadas condiciones de nieve y hielo beneficiaron a los que salían a cola del grupo, y Tanak se colocó en cabeza a pesar de no haber conseguido el mejor tiempo en ninguna de las tres etapas disputadas.

Esapekka Lappi, de Hyundai, aprovechó al máximo su posición de salida para llegar a la meta en tercera posición, a 4.1 segundos. El líder nocturno y campeón del mundo, Kalle Rovanpera, cayó a la cuarta plaza, a 4.7 segundos, minimizando pérdidas tras su desfavorable posición en el orden de salida

Takamoto Katsuta (Toyota) consiguió una victoria de etapa y se colocó quinto, por delante del trío conformado por Elfyn Evans (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) y Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford).

El orden de salida resultó fundamental en la primera etapa del día, debido a la capa de nieve en polvo que cubría la carretera. La climatología perjudicó a quienes abrían pista, pero fue Breen el protagonista al llevar su i20 N a una emotiva victoria de etapa en su primer rally con Hyundai, después de un 2022 difícil.

Breen completó la etapa 3.8 segundos más rápido que Tanak, que precisamente ocupa el anterior asiento del irlandés en Ford.

"He echado de menos esa sensación", dijo Breen, que parecía estar casi llorando al final de la etapa. "Muy, muy sencillo, completamente sin esfuerzo. Una segunda oportunidad: soy un tío muy afortunado".

Aunque Breen se llevó el botín de la etapa, la impresionante carrera de Tanak en Brattby le aupó al liderato de la general.

Lappi, de Hyundai, siguió destacando la velocidad que mostró en el estreno del jueves por la noche para marcar el tercer mejor tiempo, a pesar de un pequeño susto en la etapa.

Katsuta fue cuarto por delante de Neuville, Evans, Loubet y el líder Rovanpera, que tuvieron problemas de adherencia. Enfrentado a las peores condiciones, Rovanpera perdió 12.5 segundos y cayó del liderato al cuarto puesto de la general.

Sin embargo, el finlandés remontó en la 3ª etapa (Sarsjöliden, 14,23 km), que presentó unas condiciones mucho más favorables para los primeros corredores gracias a la sustitución de la nieve por una capa de hielo compacto. Rovanpera ganó la etapa por un segundo de ventaja sobre Lappi, y Katsuta fue tercero.

Tanak amplió ligeramente su ventaja en la general, añadiendo seis décimas a su colchón sobre Breen.

"Contento es una palabra demasiado importante para mí, pero al menos estamos aquí", dijo Tanak.

Sin embargo, Neuville y Evans siguieron teniendo problemas. Los dos se fueron largos en la misma curva de izquierdas, y el segundo tuvo mucha suerte de poder continuar después de chocar con un banco de nieve.

"He subvirado en una curva larga y me he ido completamente largo. De momento no va bien", dijo Evans.

El compañero de equipo de Evans, Katsuta, añadió su nombre a la tabla de ganadores de etapa, convirtiéndose en el tercer piloto diferente en conseguirlo en lo que va de rally. Solamente siete décimas separaron a los cuatro primeros clasificados en los 25,81km de la etapa de Botsmark, copn el japonés por delante de Rovanpera y Tanak.

Breen prolongó su buen comienzo y terminó a otras dos décimas, a pesar de sufrir algunos daños en la parte delantera de su i20 N tras cortar una curva.

"Estuve muy cerca de pasarme de frenada en un cruce, tuve que meterme en un banco de nieve para poder frenar", dijo Breen. "No hay drama, solo intento perfeccionar mi frenada siempre que puedo".

Lappi se quedó a solo 1.9 segundos, pero no se puede decir lo mismo de Evans, que admitió que estaba "luchando en muchas áreas" y sin demasiada confianza, ya que se encontró a 15.5 segundos del líder de la general.

Oliver Solberg cerró la matinal liderando la clasificación en WRC2, con 6.4 segundos de ventaja sobre Sami Pajari.

La jornada del viernes se completará con la repetición del bucle de esta mañana, seguido de la superespecial de Umea.

