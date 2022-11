WRC Japón: Evans extiende su liderato y Rovanpera sufre

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Toyota, Elfyn Evans, consiguió aumentar su ventaja respecto a su rival de Hyundai, Thierry Neuville, en dos de las tres etapas disputadas el sábado por la mañana, con un colchón que asciende a los 6.5 segundos.

Ott Tanak, de Hyundai, escaló a la tercera posición después de que el recién coronado campeón del mundo Kalle Rovanpera impactase con una roca y sufriese un pinchazo en su rueda delantera derecha. El estonio pasa a rodar en plazas de honor, si bien a casi medio minuto (26.9 segundos) del GR Yaris de Evans.

Takamoto Katsuta también aprovechó los problemas de su compañero de equipo para situarse en cuarta posición, por delante de Gus Greensmith y del ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier. Rovanpera cerró el bucle matinal fuera de los diez primeros.

Evans continuó imponiendo su ritmo desde la primera etapa del sábado, y sus tiempos llegaron a duplicar su ventaja en la general sobre Neuville.

Evans salió de la estrecho y revirado tramo del Bosque de Nukata (20,56 km), con un tiempo casi tres segundos (2.9) mejor que el belga de Hyundai.

"Lo he intentado. He tenido una etapa bastante buena, pero en los tramos muy estrechos tenía demasiada información en mis notas y era muy difícil mantener la concentración. Hice lo que pude", dijo Neuville.

La batalla por la victoria tuvo otro giro en esa etapa inicial, ya que Rovanpera, que iba tercero, tuvo problemas. El finlandés se fue largo en una curva cerrada de izquierdas y terminó estrellándose contra uno de los márgenes de la carretera, de roca. El impacto se saldó con un pinchazo en su rueda delantera derecha.

Rovanpera perdió dos minutos y medio, ya que tuvo que parar a cambiar la rueda, lo que le hizo descender de la tercera a la sexta posición de la general.

No fue el único piloto que sufrió un percance de este tipo. Craig Breen, que salió a tramo con su Ford Puma reparado tras el accidente de ayer, sufrió un fallo en la parte trasera derecha hacia el final de la etapa.

Neuville respondió a Evans en la siguiente especial, sacándole 1.2 segundos al líder del rally. Thierry terminó contento su tramo, y lo calificó como el "más limpio" de todo el rally hasta aquel momento.

Evans, por contra, no terminó tan feliz con su registro: "No tuve mi mejor tramo. La salida fue especialmente mala, pero el final estuvo bien", dijo el británico.

Fue su compañero de equipo, Ogier, quien se adjudicó el scratch de la etapa tras superar a Neuville por 0.3 segundos. El esfuerzo fue suficiente para adelantar a Rovanpera y situarse en la sexta posición de la general, tras un nuevo error del finlandés.

Rovanpera tuvo un nuevo golpe en su rueda delantera derecha, aunque se saldó con daños menores. Como ya había utilizado su rueda de repuesto en la etapa anterior, se vio obligado a continuar su marcha con daños.

"Tuvimos un toque con algo en una curva de derechas, pero no fue un gran golpe", dijo Rovanpera. "No tengo recambio y el coche no está al 100%. No funciona ni gira tan bien como debería".

Rovanpera no fue el único piloto que sufrió un drama en la segunda etapa de la jornada, ya que su compañero de equipo, Katsuta, juzgó mal un cruce y terminó subido a un banco de hierba, lo que hizo que el héroe local perdiese unos valiosos segundos.

El japonés se puede sentir afortunado, ya que fue su único error en una etapa marcada por la falta de agarre debido a la presencia de hojas sobre el asfalto.

"No tenía información sobre el final de la etapa y estaba muy, muy resbaladizo. No podía conducir así y, para mí, era muy peligroso", dijo Katsuta.

La batalla por el liderato del rally volvió a decantarse a favor de Evans en las rápidas y anchas carreteras de la 10ª etapa, ya que le sacó 1.8 segundos a Neuville, que volvió a tener problemas con sus notas.

Neuville también reportó haberse encontrado con una alcantarilla levantada, lo que requirió de la intervención de los comisarios, una vez concluyó la pasada de los Rally1.

Rovanpera continuó con su particular periplo, y llegó tarde a la salida del último tramo de la mañana. El finlandés optó por montar su neumático pinchado en la rueda trasera derecha, en un intento por salvar su otro compuesto, dañado pero con aire, para la vuelta a las asistencias. Al final, perdió otro minuto más, y cayó en picado en la clasificación.

Los participantes repetirán las dos primeras etapas de esta mañana antes de abordar dos pasadas de una corta súper especial que se celebrará en la ciudad de Okazaki, con la que se concluirá la tercera jornada del rally.

