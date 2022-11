WRC Japón 2022: Evans lidera tras una acortada jornada de viernes

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Toyota consiguió el mejor tiempo en dos de las cuatro etapas completadas el viernes en el Rally de Japón, tras la cancelación de las SS3 y SS7.

Evans compartió el liderato con Thierry Neuville, de Hyundai, tras el bucle matinal, antes de sacar una ventaja de 3.0s sobre el belga por la tarde.

El nuevo campeón del mundo, Kalle Rovanperä, también ha conseguido dos scratchs y llega a la jornada del sábado en tercera posición, a 5.1s de su compañero de equipo Evans.

Ott Tanak, de Hyundai, completó la jornada reducida del viernes en cuarto lugar, (a 13.9s), por delante del héroe local Takamoto Katsuta (a 20.9s), y del único M-Sport Ford de Gus Greensmith (a dos minutos).

El ocho veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, se quedó a casi tres minutos de Evans tras sufrir un pinchazo en la segunda especial, mientras que Craig Breen y Dani Sordo se retiraron tras sendos incidentes por la mañana.

Los organizadores acortaron el primer tramo de la tarde, una repetición de la etapa inicial del día en el túnel de Isegami, debido a los restos del Hyundai de Sordo tras su espectacular incendio.

Eso hizo que los pilotos se detuvieran antes del famoso túnel que también había causado problemas de visibilidad a los equipos debido al polvo que levantaban los coches que pasaban antes.

La siguiente especial la lideró Evans, que consiguió su segunda victoria de etapa del Rally de Japón para pasar a ser el líder absoluto por delante de Neuville.

Neuville consiguió mantener la presión sobre el galés en la complicada pasada, que constaba de un recorrido implacable de carreteras estrechas y reviradas, pero terminó a 1.1s del piloto de Toyota.

Ogier fue el tercer piloto más rápido y trató de recuperar parte del tiempo perdido en un pinchazo en esa misma etapa por la mañana.

Tras someterse a una reparación de la transmisión en el parque servicio del mediodía, Tanak volvió a competir con un buen ritmo. El estonio estuvo a 3,4s del más rápido, pero por delante de Katsuta, Rovanpera y Greensmith. Sin embargo, Tanak acabaría perdiendo su unidad híbrida en la siguiente etapa.

Rovanpera terminó el día con su segundo scratch tras marcar el ritmo en la sexta etapa. El finlandés, que había sufrido subviraje durante el día, fue tres décimas más rápido que Evans.

Neuville cedió 2.2s ante Rovanpera después de admitir que fue demasiado cauteloso en ese tramo debido a la cantidad de hojas que había en la carretera.

"Cada vez está más lleno de hojas", dijo Neuville.

"No puedes ver la carretera y no sabes cómo es el agarre debajo de ellas. He sufrido ahí porque no quiero cometer un error. Estamos en una buena posición y nos mantenemos en la lucha".

Ogier ha tenido suerte de no aumentar la pérdida de tiempo que sufrió por la mañana al chocar con una barrera en la SS6 que dañó el lado derecho del GR Yaris.

Los equipos volvieron al parque de servicio del Estadio Toyota después de que los organizadores cancelaran la etapa 7 debido a los daños causados en las barreras por el accidente de Craig Breen en el paso de la mañana.

El irlandés subviró en una curva a izquierdas, lo que provocó que su Ford Puma se estrellara contra la barrera.

M-Sport está intentando reparar el coche para permitir que Breen se reincorpore al rally para la jornada del sábado, que consta de siete tramos cronometrados.

En el WRC 2, Emil Lindholm encabeza la clasificación y va camino de alzarse con el título después de que su rival Kajetan Kajetanowicz se estrellara al calcular mal la salida del túnel de Isegami este viernes por la mañana.

Scratchs de las dos primeras jornadas del Rally de Japón SS1 : S. Ogier SS2 : K. Rovanperä SS3 : anulada SS4 : E. Evans SS5 : E. Evans SS6 : K. Rovanperä SS7 : anulada Rally de Japón 2023 del WRC - Clasificación tras la SS7