WRC: primeras fotos del Ford Fiesta Rally1 híbrido de M-Sport

Unos días después de acabar el Rally de Croacia, la tercera prueba del WRC 2021 en la que M-Sport consiguió un quinto y séptimo puesto gracias al debutante Adrien Fourmaux y a Gus Greensmith, el equipo con sede en Cockermouth ha mostrado las primeras fotos del coche con el que competirá en el WRC a partir de la próxima temporada.

Se trata del coche híbrido de especificaciones Rally1 que ocupará el lugar del actual Ford Fiesta WRC Plus. El coche utilizado para la primera prueba, que en realidad era sólo un ensayo para ver si todos los sistemas funcionaban, debutó el mes pasado en Gran Bretaña.

El equipo tuvo la oportunidad de probar el nuevo motor, directamente derivado del actual de 1.6 litros turboalimentado de 380 CV, acompañado del motor eléctrico de 100 kW suministrado por Compact Dynamics, que fue devuelto al remitente debido a un problema encontrado en los lotes enviados a los equipos.

M-Sport Ford Fiesta WRC Rally1 1 / 4 Foto de: M-Sport M-Sport Ford Fiesta WRC Rally1 2 / 4 Foto de: M-Sport M-Sport Ford Fiesta WRC Rally1 3 / 4 Foto de: M-Sport M-Sport Ford Fiesta WRC Rally1 4 / 4 Foto de: M-Sport

Menos aerodinámica en el Ford Fiesta Rally1

El Fiesta utilizado en la primera prueba era sólo un prototipo camuflado con un diseño de colores de Ford y M-Sport, además de toques grises y negros para camuflar los contornos, por lo que quizás sea prematuro emitir juicios sobre el nuevo arma del equipo británico.

Sin embargo, las formas del prototipo ya dejan entrever las pautas que deberán adoptar todos los equipos, partiendo de una aerodinámica con menos elementos de los que utilizan actualmente los coches del WRC Plus.

El Fiesta Rally1 sigue contando con un splitter delantero de importantes dimensiones, pero los apéndices aerodinámicos que caracterizan al Plus han desaparecido y se sitúan cerca de la gran boca que tiene la misión de refrigerar el tren motriz.

El alerón trasero sigue siendo de un tamaño considerable y más elaborado que el que hemos visto hasta ahora en los R5 y el que veremos en los Rally2, pero ha perdido la imponencia de los actuales WRC Plus.

A partir de las fotos no se ha podido entender la naturaleza de las formas traseras del Fiesta, pero parece que han desaparecido las grandes ventanas aerodinámicas de esta zona situadas a los pasos de rueda. El difusor sigue oculto, al igual que las partes mecánicas, aunque es segura la ausencia -por reglamento- del diferencial central.

Pirelli, en espera de los primeros datos

La prueba realizada por M-Sport no dio indicios significativos sobre los neumáticos y su uso en los coches del Rally1 de cara a la próxima temporada. El test se llevó a cabo, como hemos mencionado, solo para demostrar que todos los sistemas funcionaban.

Para confirmarlo, aquí están las palabras publicadas en exclusiva para Motorsport.com por Terenzio Testoni, manager de actividades de rally de Pirelli: "De los coches nuevos, el Rally1, no teníamos indicaciones en los neumáticos. Usaron neumáticos de este año, pero solo hicieron un shakedown del coche"

"En M-Sport me dijeron que no empujaron. Hicieron la prueba solo para comprobar que todo funcionaba. En mi opinión, las primeras pruebas reales, con todo el paquete híbrido, no se harán antes de junio y julio".