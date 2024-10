WRC Europa Central: Neuville líder y Mikkelsen, KO por accidente

El favorito al título en el Campeonato del Mundo de Rallies , Thierry Neuville, ha superado a Sébastien Ogier, de Toyota, y se ha colocado líder del Rally de Europa Central en la mañana del viernes.

El piloto de Hyundai, que tiene la oportunidad de sellar su primer mundial este fin de semana, completó las tres resbaladizas etapas de asfalto checas de la mañana con una ventaja de 2.7s sobre el líder de la noche anterior, Ogier.

Ott Tanak de Hyundai se mantuvo tercero [+3.8s] por delante de Elfyn Evans de Toyota [+6.3s], con Takamoto Katsuta [+19.1s], Sami Pajari [41.6s], Adrien Fourmaux [+47.1s] y Gregoire Munster también entre los ocho primeros. La quinta etapa se detuvo prematuramente cuando Andreas Mikkelsen, de Hyundai, se estrelló y abandonó en la sexta posición.

La mañana comenzó con una segunda pasada por la resbaladiza etapa de Klatovy, que ya se celebró en la oscuridad el jueves por la noche.

Una vez más fue Ogier quien marcó el ritmo en la prueba de 11.78 km, esta vez con la ventaja de la luz del día. El piloto de Toyota admitió que no fue una "tanda perfecta" debido a los baches de la carretera.

Sin embargo, el tiempo del líder nocturno fue 2.3s más rápido que el de su rival más cercano, Neuville, que afrontó la etapa en primer lugar.

Neuville sólo pudo reparar parcialmente con cinta adhesiva el paso de rueda delantero derecho dañado en la primera especial del jueves.

"He sufrido un poco con el subviraje, pero en general ha sido probablemente la etapa más fácil del día", ha dicho Neuville, que se ha quedado a 3.2s del líder.

Katsuta fue el piloto que más se acercó al tiempo de Ogier en la etapa gracias a un impresionante esfuerzo que se quedó a 1.5s en una carretera que se ensuciaba cada vez más con cada pasada. El esfuerzo llevó al piloto japonés a la tercera posición de la general en su regreso al WRC tras no participar en el Rally Chile.

Evans también ha escalado posiciones, pasando del séptimo al quinto puesto, por detrás de Tanak, después de marcar un tiempo 2.2s más lento que el de Ogier.

Pajari, su compañero de equipo debutante, parecía estar a punto de conseguir un tiempo de vértigo tras igualar los primeros parciales de Ogier antes de que un repentino fallo en el híbrido le dejara a 3.7s.

Mikkelsen cayó de la tercera posición a la séptima a pesar de su pasada sin problemas, mientras que los Ford M-Sport de Fourmaux y Munster sufrieron falta de ritmo, apuntalando la parte inferior de la tabla de tiempos en la etapa.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Las condiciones fueron más complicadas en la cuarta etapa (Strasin, 26,69 km), con tramos húmedos, una ligera llovizna y bancos de niebla.

Evans se las arregló para dominar el agarre inconsistente y marcar el ritmo, aunque el piloto de Toyota no estaba contento con su tiempo. Sin embargo, su marca fue lo suficientemente buena como para colocarse tercero en la general y acercarse a 0.8s del líder del rally, Neuville.

Neuville se quedó a 1.6s de Evans en la prueba, pero le costó coger confianza.

"No tenía feeling con el agarre, estaba subvirando mucho durante toda la etapa. Hubo muchos cambios de agarre a lo largo de la etapa y me costó encontrar la confianza después", dijo Neuville.

Tanak fue el tercero más rápido de la prueba a pesar de tener problemas con el manejo de su i20 N.

Mientras tanto, el líder del rally, Ogier, vio cómo su ventaja se reducía a 0.3s sobre Neuville después de perder décimas de segundo al irse largo en una curva cerrada a la izquierda.

Los fallos de los híbridos fueron la historia de la etapa, ya que Mikkelsen, Fourmaux y Munster se unieron a Pajari, que perdió el uso de su unidad en la etapa anterior. Al parecer, un aterrizaje brusco tras un salto desencadenó el trío de fallos en la etapa.

La falta de híbrido perjudicó a Fourmaux y Munster, que también tuvieron problemas con la puesta a punto de sus Ford Puma.

"En un salto perdimos el híbrido. No tengo nada de feeling con el coche, es una pesadilla", dijo Fourmaux. "Es muy difícil de conducir. La etapa es complicada pero el coche no me gusta".

Tanak se llevó el botín en la quinta etapa (Sumavskee Hostice 1, 16,85 km) por 0,3s de Neuville, pero el pilotaje de este último en unas condiciones de superficie complicadas e inconsistentes ayudó a Neuville a adelantar a Ogier y ponerse líder del rally.

Neuville, que sobrevivió a un pequeño roce con un banco, sacó el máximo provecho de salir primero a la carretera a medida que la etapa se volvía cada vez más embarrada por los numerosos cortes.

"Sin ningún coche delante, es difícil juzgar el agarre. Había algunos cortes más, así que puse un poco más de tierra en la carretera, y espero que funcione, pero en general es muy complicado", dijo Neuville.

Ogier cedió 3.3s y parte de la pérdida se atribuyó a un error en un cruce que luego repitió Katsuta.

Evans cayó a la cuarta posición al tener problemas de agarre, sobre todo en un tramo con hojas caídas, y perdió 6.1s.

Al parecer, las hojas resbaladizas influyeron en la bandera roja de la etapa cuando Mikkelsen se desvió en una zona de hojas y chocó contra una valla de madera. El impacto causó daños importantes en la parte delantera de su i20 N, pero por suerte él y su copiloto Torstein Eriksen salieron ilesos.

Como el coche bloqueaba parcialmente la carretera, los comisarios no tuvieron otra opción que detener la etapa.

En WRC2, Nikolay Grayazin lideró la clase antes de la pasada de la tarde por las tres etapas que concluirán la jornada del viernes.

SCRATCHS DEL VIERNES POR LA MAÑANA EN EL RALLY DE EUROPA CENTRAL 2024 SS3 11,78km Klatovy 2 S.Ogier SS4 26,69km Strasin 1 E. Evans S5 16,85km Šumavské Hoštice 1 O. Tanak

Rally de Europa Central, clasificación general tras la SS5