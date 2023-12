Toyota Gazoo Racing cierra un exitoso 2023 con un emotivo vídeo

Toyota Gazoo Racing cosechó grandes y diferentes éxitos en la temporada automovilística de 2023, como por ejemplo fueron los títulos de pilotos y constructores en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) o su victoria en el Rally Dakar con Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel y el Toyota GR Hilux, por citar solo los más sonados.

Otro año para recordar, que demuestra una vez más cómo la marca japonesa se las ha arreglado para dar que hablar -a menudo ganando las carreras- en todo tipo de terrenos y competiciones.

Su 2023 ya empezó con buen pie tras ganar el Dakar, después de demostrar ser el más rápido y fiable en las dunas, el calor, las condiciones extremas, las piedras, los escollos, etc.

Ese éxito se repitió en la tierra y en el asfalto, con lo que se llevó la victoria de los dos títulos mundiales de rallyes. Kalle Rovanpera conquistó su segunda corona consecutiva tras una gran batalla hasta la penúltima ronda de la temporada contra su compañero de equipo, Elfyn Evans.

Sin embargo, en cuanto al campeonato de constructores, Toyota no tuvo rival en el WRC. El GR Yaris Rally1 fue muy rápido y sus cuatro tripulaciones lo exprimieron al máximo, con sus rivales recogiendo sólo las migajas que dejaba un equipo que se acercó mucho a la perfección.

También fue muy dulce su enésimo año triunfal en el Campeonato del Mundo de Resistencia, con la conquista del título tras una lucha amarga, dura y emocionante con la llegada de algunos nuevos fabricantes como Ferrari, Porsche o Cadillac.

La derrota en las 24 Horas de Le Mans no es más que un paso en falso, que fue realmente doloroso, pero que motivará aún más al fabricante japonés de cara a la temporada 2024.

Además del vídeo original de la portada, en el que resaltan sus mejores momentos del año, puedes echar un vistazo al que aparece al final de este artículo. Se trata del 'behind the scenes', el clásico 'making of' o 'detrás de escena', que desvela cómo se rodó un vídeo tan impresionante.

