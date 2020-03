Vídeo: las llamas devoran el coche de Esapekka Lappi en México

León (México).- El incendio del Ford Fiesta del piloto Esapekka Lappi fue el centro de atención de la jornada del viernes en el Rally de México, y es que, mientras por delante Sébastien Ogier controla el tercer evento del WRC 2020, en la parte media surgieron problemas que fueron cambiando el orden de la clasificación.

Lappi cerró el tramo 7 en la cuarta posición general, pero al pasar el punto de control un pequeño incendio que el piloto no vio pasó a mayores. Si bien avanzó unos metros, su recorrido no llegó mucho más lejos al empezar a arder por completo su Ford Fiesta.

“Cuando abrí la puerta vi que se estaba quemando. No sabía que tan grande era el incendio, yo solo trataba de pilotar”, dijo el finlandés.

“En la línea de llegada, Janne abrió la puerta y dijo que el coche se está quemando. No me di cuenta de lo grande que era el fuego, así que intenté seguir. Por suerte estamos bien, pero no sé qué lo causó".

“Perdí los frenos completamente y es cuando decidí detenerme”, señaló Lappi, quien agregó, mientras los vehículos de emergencia llegaban para auxiliarlo, que tal vez “fue estúpido” seguir, pero se exculpó diciendo: “Pero como he dicho, no podía ver”.

Las mejores fotos del viernes del Rally de México 2020

Galería Lista El coche de Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC en llamas 1 / 45 Foto de: Motorsport.com Alberto Heller, Jose Díaz, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5 2 / 45 Foto de: M-Sport Alberto Heller, Jose Díaz, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta R5 3 / 45 Foto de: M-Sport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 4 / 45 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 5 / 45 Foto de: Toyota Racing Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 6 / 45 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 7 / 45 Foto de: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 8 / 45 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 9 / 45 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport Dani Sordo, Carlos Del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 10 / 45 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 11 / 45 Foto de: Toyota Racing Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 12 / 45 Foto de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 13 / 45 Foto de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 14 / 45 Foto de: M-Sport Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 15 / 45 Foto de: Toyota Racing Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 16 / 45 Foto de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 17 / 45 Foto de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 18 / 45 Foto de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 19 / 45 Foto de: M-Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 20 / 45 Foto de: M-Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 21 / 45 Foto de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 22 / 45 Foto de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 23 / 45 Foto de: M-Sport Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 24 / 45 Foto de: Toyota Racing Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 25 / 45 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 26 / 45 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 27 / 45 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 28 / 45 Foto de: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 29 / 45 Foto de: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 30 / 45 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 31 / 45 Foto de: M-Sport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 32 / 45 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 33 / 45 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 34 / 45 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 35 / 45 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 36 / 45 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 37 / 45 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 38 / 45 Foto de: M-Sport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 39 / 45 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 40 / 45 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 41 / 45 Foto de: M-Sport Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 42 / 45 Foto de: M-Sport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 43 / 45 Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 44 / 45 Foto de: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 45 / 45 Foto de: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

(Pulsa en Versión Completa abajo del todo si no logras ver las fotos)