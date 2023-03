Vídeo: el doble accidente de Lappi que detuvo el Rally de México

Cargar el reproductor de audio

Esapekka Lappi ha perdido el liderato del Rally de México en la primera etapa del sábado por la mañana tras un accidente con su i20 N que acabó en bandera roja. El piloto de Hyundai perdió el control de su coche a los 10 kilómetros del inicio y se estrelló contra un banco de tierra.

La agresividad del impacto hizo que el coche diera varias vueltas de campana, antes de chocar contra un poste de alta tensión y quedarse detenido en mitad del camino. Lappi y su copiloto, Janne Ferm, salieron ilesos de los graves daños antes de que empezara a salir humo de la parte delantera del i20 N y empezase a ser visible un pequeño incendio.

La etapa se detuvo rápidamente debido a la bandera roja, mientras que la dupla intentaban apagar el fuego de su coche. El líder del WRC2, Gus Greensmith, fue el primero en llegar al lugar de los hechos, y junto con su copiloto, Jonas Andersson, cogieron el extintor de su Skoda Fabia Toksport para ayudar a apagar el incendio.

El accidente se produjo después de que Lappi dijese que su actuación del viernes, que le había dado una ventaja de 5,3 segundos sobre el Toyota de Sébastien Ogier, como uno de los mejores días de su carrera deportiva en el WRC.

Vídeo: el accidente de Lappi en la mañana del sábado en el Rally de México del WRC

El accidente ha provocado que precisamente Ogier haya heredado el liderato del Rally de México, con una ventaja de 27,3 segundos sobre su compañero de equipo, Elfyn Evans. Al conocer la noticia del accidente de Lappi, Ogier afirmó: "Es una pena. Siempre disfruto de las peleas y ayer tuvo una velocidad realmente increíble, así que es una gran pena".

Lappi fue el último coche de Rally1 en encarar la etapa 11, que ganó Ogier a consecuencia del accidente. El francés fue 2,5s más rápido que Evans, con Thierry Neuville tercero, a 4,4s.

Ott Tanak, con su M-Sport, marcó el cuarto mejor tiempo después de confirmar de que los problemas que afectaron a su Ford Puma durante la jornada del viernes se habían resuelto, aunque todavía estaba lejos del ritmo deseado.

"Parece que el problema de ayer por la tarde se ha solucionado, pero de momento no puedo pilotar rápido", comentó el estonio, que perdió 12 minutos por un fallo en el turbo el viernes por la mañana. "No me funciona y me está costando mucho, pero bueno, intentaremos aprender".

El abandono de Lappi ha aupado a Neuville a la tercera posición de la clasificación general, con el actual campeón del mundo, Kalle Rovanpera, en el cuarto puesto.

Horarios completos del Rally de México 2023: Previo Rally de México del WRC 2023: horarios y recorrido

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!