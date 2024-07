Toyota WRC revela sus diseños especiales para el Rally de Finlandia

Toyota ha desvelado las decoraciones especiales que tendrán los coches de Kalle Rovanpera y Sébastien Ogier en el Rally de Finlandia que se disputará el próximo fin de semana.

La marca japonesa apostará por una alineación ampliada de cinco coches de Rally1 a Finlandia, por lo que los pilotos que compiten a tiempo parcial, Rovanpera y Ogier, junto a los pilotos que corren a tiempo completo, Elfyn Evans y Takamoto Katsuta, mientras que la joven estrella que ha emergido recientemente, Sami Pajari, debutará en Rally1 en su cita de casa.

En vísperas del rally, Toyota ha revelado que Rovanpera y Ogier competirán con una decoración especial que estarán inspiradas en los GR Yaris de carretera de edición limitada.

Evans y Katsuta correrán con los colores habituales del equipo en este 2024, mientras que el GR Yaris de Pajari lucirá una decoración predominantemente blanca.

Rovanpera llega a su prueba de casa sin haber subido aún a lo más alto del podio, ya que terminó segundo en 2022 y se quedó fuera del podio el año pasado.

"Cada año, el Rally de Finlandia es una ocasión muy especial. Por supuesto, es nuestro rally de casa y uno de los eventos más bonitos para correr con un montón de fans y familiares que vienen a verlo", dijo el piloto finés, que ya se ha llevado la victoria este curso en Kenia, Polonia y Letonia.

"Siempre es emocionante y las etapas son muy bonitas, pero también bastante exigentes. Tener tramos legendarios como Ouninpohja en el programa de este año será increíble".

"Nuestro enfoque y nuestro objetivo serán los mismos que en todos los rallies que hemos disputado este año: intentar hacer el mejor trabajo posible, luchar por la victoria y conseguir puntos para el equipo.

"No he conseguido ganar todavía en el Rally de Finlandia, pero no quiero añadirme más presión. Sólo quiero afrontarlo como cualquier otro rally e intentar hacerlo lo mejor posible", añadió.

Indumentaria de Toyota Racing para el Rally de Finlandia Foto: Toyota Racing

Para Ogier, será su primera aparición en Finlandia desde 2021. El francés llega al evento después de haber conseguido dos victorias y tres segundos puestos en sus cinco rallyes esta temporada.

"El Rally de Finlandia es un evento único en el campeonato que creo que a todos los pilotos les encanta. También es un rally difícil, donde los pilotos locales siempre han sido muy fuertes, pero ese es el tipo de reto que me gusta y ha sido un rally que realmente quería volver a hacer después de un par de años".

"También es un evento de casa para el equipo, por supuesto, y estoy contento de formar parte de esta gran alineación e intentaré aportar todo lo que pueda para lograr el mejor resultado del equipo".

"Después de un descanso de pilotar en rallyes que son realmente rápidos, creo que tuve una gran velocidad y un buen fin de semana en Letonia, y espero repetir eso a Finlandia", concluyó.

