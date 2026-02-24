Toyota España presenta sus planes de competición para un ilusionante 2026

Este martes, en sus oficinas centrales en Alcobendas, Madrid, Toyota España ha presentado su programa de competición para 2026, una mezcla de continuación y novedades. La marca seguirá apostando tanto por los rallies como por circuito, y tendrá presencia en el WRC en la categoría WRC2 y en el mundial de Rally-Raid W2RC que arrancó con el pasado Dakar, además de organizar la tercera temporada de su copa monomarca, la GR Cup Spain.

Toyota expuso su presencia en muchas de las categorías más importantes del motorsport, desde el mundial de rallies, hasta el mencionado Dakar, pasando por supuesto por el WEC e incluso en la Fórmula 1 con su unión al equipo Haas. En el evento participaron Francisco Berrocal como Presidente y CEO de Toyota España; Manuel Aviñó como Presidente de la Real Federación Española de Automovilismo; Teo Martín, CEO de Motor & Sport Institute y los pilotos y copilotos a los que apoyan en los dos mundiales de rallies y rally-raid, y Toyota define el 2026 como una apasionante temporada, donde mantienen el objetivo de desarrollar las tecnologías más innovadoras posibles en el mundo de la competición y llevar todo lo aprendido a sus modelos de calle.

Con el Toyota GR Yaris Rally2 y el apoyo de MSi Racing Team y Repsol, Alejandro Cachón y Borja Rozada disputarán el mundial de rallies en la categoría WRC2 con la esperanza de aumentar su apuesta del pasado curso, cuando ganaron en Japón. Ya han empezado su temporada como pilotos del TOYOTA GAZOO Racing Spain en el Rally de Suecia y han confirmado su presencia en el Rally de Croacia del 9 al 12 abril y el Rally Islas Canarias del 23 al 26 de abril. No han querido revelar sus planes completos para no dar pistas a sus rivales, pero después de siete rallies en 2025 se espera que hagan incluso más este año.

"Tenemos por delante un año de ensueño con muchos rallies y kilómetros. El coche es una maravilla y doy gracias a todo el equipo que lo mantiene a la perfección. Tendremos mejoras y evoluciones en el GR Yaris Rally2 para esta temporada 2026 y seguro que vamos a ir mejor. Hay que repetir imágenes del exitoso pasado en el Mundial de Rally y queremos que vuelvan a ocurrir", dijo Alejandro Cachón.

También empezó el Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC) 2026 con el Dakar del pasado enero, donde Isidre Esteve y Txema Villalobos sufrieron un duro accidente que no les hace perder de vista el evento del próximo año, cuando volverán a por todas con el Toyota DKR GR Hilux con TOYOTA GAZOO Racing W2RC. Y antes, para prepararse, disputarán el Rally de Marruecos del 28 de septiembre al 3 de octubre.

"Lo vivido en el Rally Dakar 2026 ocurre en el mundo de las carreras, forma parte de la competición y ahora lo tomamos como aprendizaje para el Rally Dakar 2027. Nuestro plan deportivo para 2026 será pilotar el Rally-Raid en Marruecos, disputar el Rally Dakar 2027 y veremos si estamos en la Baja de Aragón en el mes de julio", declaró Isidre Esteve.

Por otra parte, la GR Cup Spain disputa en 2026 su tercer curso su tercer año como copa monomarca de Toyota España con el Toyota GR86 Circuit Pack, que disputará seis rondas y 12 carreras (dos por cada fin de semana) y que ha presentado un calendario con la novedad de Madring, del 14 al 16 de agosto, como prueba para el estreno de la Fórmula 1 en septiembre. El circuito no ha confirmado que ese vaya a ser el estreno.

Con el MSi Racing Team como socio prioritario, Teo Martín explicó: "Hemos querido hacer una copa que sea muy económica y dar oportunidad a los chicos que vienen del karting para que tengan su primera gran oportunidad. Cada año hemos ido mejorando el coche en pequeñas cosas. Queremos que la competición sea muy competitiva y llena de igualdad. Poder estar presentes este año en la GR Cup Spain en el MadRing en agosto es muy gratificante para todos".

A la espera de si es posible esa ronda de Madring del 14 al 16 de agosto, la GR Cup Spain, la copa monomarca que en 2026 repartirá más de 130.000 € en premios, empieza este fin de semana en el Circuito del Jarama del 27 de febrero al 1 de marzo, seguirá en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste del 10 al 12 de abril, luego irá a Motorland Aragon del 19 al 21 de junio, al Circuito de Jerez del 25 a 27 de septiembre y terminará en el Circuito de Navarra del 9 al 11 de octubre.

La GR Cup Spain espera contar con entre 18 y 20 pilotos y el apoyo de seis concesionarios.

Repsol también estuvo presente en el evento, como suministrador del lubricantes del equipo TOYOTA GAZOO Racing Spain del WRC y como socio en el Mundial de Rally Raid, donde Toya y Repsol trabajan conjuntamente en el desarrollo y pruebas de combustibles renovables.

Por último Francisco Berrocal, Presidente y CEO de Toyota España, comentó: "Estar presentes en rallies, circuitos y rally-raid no es una cuestión puntual, sino un compromiso sostenido con la competición como entorno de aprendizaje, desarrollo e innovación. En España, esta filosofía se traduce en programas con recorrido, con estructuras sólidas y con un objetivo claro: impulsar el talento, sumar experiencia al máximo nivel y convertir cada kilómetro de competición en conocimiento que, con el tiempo, se traslada a los modelos de calle".