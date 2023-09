Toyota "ve con buenos ojos" mantener su alineación en el WRC 2024

La marca japonesa todavía no ha hecho ningún anuncio oficial sobre sus planes para la próxima temporada, ya que todos sus pilotos acaban contrato a finales de este mismo año.

Pero la dirección de Toyota ha reconocido su deseo de mantener su alineación formada por el actual campeón del mundo Kalle Rovanpera, junto a Elfyn Evans, el piloto a tiempo parcial Sébastien Ogier, y Takamoto Katsuta hasta 2024.

Aunque no se han firmado los contratos con ninguno de ellos, el director del conjunto, Jari-Matti Latvala afirmó que "todo parece ir bien" para que Toyota mantenga la misma alineación de pilotos en 2024.

"Por el momento queremos continuar con la misma alineación de pilotos, pero todavía no hemos firmado los contratos, pero en términos generales todo parece ir bien", dijo el finlandés antes de la disputa del Rally de Chile. "Me siento bien con esta alineación, y todos los pilotos se sienten bien y quieren quedarse. En ese sentido no espero grandes cambios".

Ese cuarteto de pilotos lleva vistiendo los colores de Toyota en el WRC desde 2020, y los únicos cambios que se han realizado en la alineación fueron provocados por la decisión de Ogier de abandonar su papel de titular y pasar a un rol a tiempo parcial a partir de 2022.

Eso hizo que Esapekka Lappi compartiera el tercer coche con el piloto francés, antes de que el finés fichase por Hyundai en 2023. Desde entonces, Katsuta fue su sustituto en el tercer GR Yaris.

En las últimas cuatro temporadas, los japoneses han ganado dos títulos de constructores (2021-2022) y tres campeonatos de pilotos, dos de Ogier (2020-2021) y uno de Rovanpera (2022).

Y todo apunta a que este año seguirá cosechando éxitos, puesto que el equipo está a punto de conseguir su tercer título de constructores consecutivo, mientras que Rovanpera y Evans se disputan el campeonato de pilotos de este año.

La predicción de Latvala sobre la alineación del equipo para 2024 sigue a las palabras dichas por Ogier, ocho veces campeón del mundo, quien afirmó que "no hay ninguna razón real para que cambie nada" al responder a los rumores que le vinculaban con un fichaje por Hyundai.

Rovanpera también fue vinculado a Hyundai a principios de esta temporada, pero parece que el finlandés podría firmar un nuevo contrato con Toyota.

Evans también se ha mostrado muy reservado respecto a sus opciones de futuro, y afirmó que se trataba de un "mercado abierto" cuando se le preguntó por su futuro en el Rally de Grecia. Los rivales de Toyota, Hyundai y M-Sport, tampoco han anunciado todavía sus alineaciones de pilotos para 2024, aunque Thierry Neuville tiene contrato con Hyundai para el curso que viene.

