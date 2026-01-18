Toyota estrena el GR Yaris Rally1 evolucionado en el Rally de Montecarlo

En el automovilismo, quien se detiene está perdido, incluso si hace unas semanas has terminado un campeonato que has dominado de principio a fin.

Toyota Gazoo Racing lo sabe bien, y por eso se presenta en el inicio del WRC 2026 con un coche que ha evolucionado de forma importante. El objetivo es claro: intentar mantener la ventaja sobre Hyundai Motorsport y M-Sport, para repetir su éxito en constructores y hacer que el de pilotos se dispute únicamente entre sus pilotos. Que gane el mejor.

El Rally de Montecarlo dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 el próximo fin de semana, del 22 al 25 de enero, entre el Principado y los Alpes franceses, y para entonces el equipo dirigido por Jari-Matti Latvala llevará los GR Yaris Rally1 evolucionados.

Habrá novedades bastante evidentes, pero también otras más sutiles que solo se podrán apreciar durante los servicios o en el parque de asistencia.

El equipo japonés ha utilizado comodines de homologación para esta última temporada con los actuales Rally1, para realizar cambios en la aerodinámica y la mecánica. El primer componente que ha cambiado de forma bastante visible con respecto al año pasado es el alerón trasero.

Precisamente, el gran apéndice aerodinámico situado al final del techo es conocido desde hace tiempo, ya que se ha probado en varias ocasiones en los tests de preparación para Montecarlo. Ahora hará su debut en el Principado, al igual que otra importante modificación.

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing

La segunda novedad no es aerodinámica y no se verá a simple vista hasta que se retiren las ruedas. Se trata de las nuevas suspensiones, que tienen el objetivo de ampliar las opciones de configuración del renovado GR Yaris.

Las novedades creadas por Toyota Gazoo Racing, como se ha dicho, podremos apreciarlas dentro de una semana en Montecarlo, pero solo estarán disponibles en tres de los cinco GR Yaris Rally1 que el equipo alineará en el Principado. Se trata de los coches de Sébastien Ogier y Vincent Landais, Elfyn Evans y Scott Martin y Oliver Solberg y Elliott Edmondson. Son las tres tripulaciones elegidas para sumar los primeros puntos del año para el Campeonato Mundial de Constructores en Montecarlo.

Por lo tanto, es lógico que ni Takamoto Katsuta y Aaron Johnston ni Sami Pajari y Marko Salminen puedan beneficiarse de las novedades: ellos correrán con la antigua especificación que se utilizó en 2025.

"Siempre es emocionante comenzar una nueva temporada, ya seas piloto, director de equipo o aficionado. Es interesante ver el nivel de los equipos y los pilotos y quién parece estar en buena forma para el año que viene", dijo Jari-Matti Latvala, director del equipo Toyota Gazoo Racing WRT.

"Gracias al trabajo de desarrollo que hemos realizado en la suspensión y la aerodinámica, nuestro GR Yaris Rally1 debería ser competitivo, pero sabemos que nuestros rivales también han trabajado duro para mejorar. El Rally de Montecarlo es la prueba más difícil y estresante de la temporada, pero también la más gratificante si consigues subir al podio en Mónaco".

"Sébastien lo ha conseguido más veces que nadie y sé que, incluso después de ganar su noveno título mundial, seguirá teniendo ganas de ganar. Elfyn también ha mostrado un rendimiento increíble durante toda la temporada pasada y realmente no necesita hacer nada diferente para volver a ser un contendiente este año. También estamos muy contentos de tener a Oliver en nuestro equipo y de ver lo que él, Taka y Sami son capaces de hacer durante la temporada", concluyó.