Toyota sorprende con su nueva decoración para el WEC y WRC 2024

Toyota ha decidido competir con una decoración completamente nueva para la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Resistencia y el WRC.

Tanto el Hypercar GR010 Hybrid como su Yaris WRC Rally1 lucirán como color principal el negro mate, sustituyendo al habitual blanco y rojo con toques negros que ha sido su seña de identidad. Sin ir más lejos, bajo esos colores ganó los campeonatos de pilotos y equipos tanto en el WEC como el WRC 2023.

"Hasta ahora era rojo y blanco porque representaba a Japón, pero hay muchos coches con colores similares, así que pedimos un cambio", explicó el presidente de Toyota, Akio Toyoda. Ahondando más en la decisión, en Toyota explican que han querido representar la velocidad, subrayando también la sed de venganza tras la derrota en Le Mans.

"Uno de los conceptos es 'Velocidad', que representa nuestro espíritu 'Odio perder'. El otro es 'Prototype', que representa la creación de coches cada vez mejores y la evolución continua", expone el comunicado oficial.

El Hypercar #7 de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries y el #8 de Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa lucirá un inédito negro carbono, sobre el que destacan los logos de los patrocinadores en blanco, y su Gazoo Racing GR en blanco-rojo.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010

Por su parte, la alineación de pilotos de Toyota en el WRC no sufrirá cambios de nombres, más allá de la decisión del campeón Kalle Rovanpera de unirse a Sébastien Ogier como pilotos que disputarán solo una temporada parcial. Elfyn Evans, subcampeón del mundo 2023, liderará el equipo junto a Takamoto Katsuta.

"¡En la temporada 2023, TGR ha ganado ocho títulos! Odio perder muy a menudo, así que estoy encantado con esto; muchas gracias al equipo, a los pilotos y a los aficionados", dijo el presidente.

"Ahora la frase 'Odio perder' se ha convertido en nuestro lema. En el Rally de Finlandia, Kalle Rovanperä me dijo 'Odiamos perder' después de salirse de la pista y demostrar que nunca nos rendimos. No solo los pilotos, sino todos los miembros del equipo odian perder. Pensé que esa filosofía es el secreto de nuestra fuerza".

"¿Por qué odio perder? El otro día pensé en mi pasado, recordé una escena en Nurburgring, cuando me estaban adelantando otros coches. Esta escena fue el origen de mi mentalidad de 'odio perder, odio la derrota".

"Esos coches que me adelantaban eran coches nuevos desarrollados por fabricantes europeos, y yo conducía un Supra del 80, que ya había dejado de producirse y venderse. Me parecía que los coches que me adelantaban decían: 'Toyota nunca fabricará un coche como este...".

"Desde entonces, estoy decidido a fabricar un coche así. Trabajé duro para conseguirlo, aunque no soy ingeniero. Al principio luchaba solo, tardé casi 20 años y ahora realmente tengo muchos amigos.

No sólo pilotos, sino también ingenieros y mecánicos. Compartimos nuestras frustraciones... y luchamos en el automovilismo".

"Todos somos amigos intentando conseguir un coche que en su momento se dijo que era 'imposible' de lograr. Para ganar en el automovilismo, hay que hacer un coche que sea fácil de conducir juntos. Creo que los ocho títulos son realmente el resultado de nuestra capacidad para hacer coches así".

Ese nuevo tono oscuro también se utilizará en el resto de competiciones en las que participe el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, abandonando el rojo y el blanco con el que competían hasta este año.

"En la temporada 2024, por supuesto, Toyota Gazoo Racing odiará perder. ¡Queremos absolutamente ganar! y tenemos que pensar en cómo podemos mejorar el coche para conseguirlo".