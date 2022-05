Toyota confirma que Ogier estará en el Rally Safari de 2022 del WRC

Cargar el reproductor de audio

Se esperaba que el ocho veces campeón del mundo esté presente en la famosa prueba de grava de Kenia, ya que la confirmación de su participación llegó tras la difícil cita del pasado fin de semana en el Rally de Portugal.

El piloto francés está disputando una campaña parcial en el WRC esta temporada, algo que se combina con un programa completo del Campeonato Mundial de Resistencia con el equipo de LMP2 Richard Mille Racing.

Este calendario hace que el piloto de 38 años no pueda estar en la próxima visita del mundial al Rally de Cerdeña, del 2 al 5 de junio, ya que la prueba coincide con las 24 horas de Le Mans. Debido a ello, Esapekka Lappi se hará cargo del tercer GR Yaris para la cita de tierra italiana.

El Rally Safari se escapa de coincidir con cualquier compromiso que tenga Sebastien Ogier, y será la tercera ronda del WRC que el francés dispute en una agenda prevista de cinco rallies para la temporada 2022.

El año pasado, el galo consiguió la victoria en Kenia, cuando el Rally Safari se reincorporó al calendario del WRC tras un paréntesis de 19 años.

A pesar de un fin de semana difícil en Portugal, ya que se saldó con dos abandonos por un doble pinchazo el viernes y un accidente el sábado, el francés reconoció que se siente mucho más cómodo al volante del GR Yaris sobre la grava.

"Lo positivo [de Portugal] es la experiencia del coche, el aprendizaje sobre la grava", dijo Ogier a Motorsport.com. "No he conducido este vehículo sobre grava antes, por decisión propia, ya que no estuve involucrado en el desarrollo el año pasado".

"Me faltaba un poco de experiencia y comprensión del coche, pero incluso con los problemas que hemos tenido este fin de semana, he terminado con mejores sensaciones que al principio", expresó el galo.

"Todos sabemos que el Rally Safari es único, y que tiene características diferentes, pero no deja de ser un rally de tierra", añadió. "Tuvimos condiciones muy duras este fin de semana, y quizá demasiado para mis neumáticos, pero sigue siendo una preparación, y nadie pudo realmente probar en este rally. Espero tener un mejor fin de semana allí".