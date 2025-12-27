Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 3º Sebastien Ogier

Por fin, hemos llegado al Top 3 de mejores pilotos de la temporada 2025, contando todos los campeonatos y categorías del panorama internacional, para los integrantes de la redacción de Motorsport.com España. Tras designar a Max Verstappen en la cuarta posición, los votos de todos los miembros de nuestra web han resultado en elegir como al tercer mejor piloto del año a Sébastien Ogier, que consolidó su leyenda con su noveno título mundial de rallies.

Hace ya tiempo que el francés está, poco a poco, de salida del WRC más que otra cosa. Ya no disputa temporadas completas, sino a tiempo parcial, en uno de los Toyota disponibles. Pero eso no le ha impedido reafirmar su inmenso talento en este 2025, igualando el récord de coronas mundiales que tenía en solitario un compatriota, Sébastien Loeb, y convertirse, ya para muchos, en el mejor piloto de la historia.

Ya en 2024, Ogier aumentó su calendario inicial para echar una mano a su marca en la general de constructores y, por qué no, tratar de probar las mieles de un nuevo título. No pudo hacerlo. Pero en 2025 sí que las cosas estaban muy de cara, y completó la hazaña.

El galo empezó el curso batiendo récords, con su décima victoria en el mítico Rally de Montecarlo. No disputó los rallies de Suecia y el Safari de Kenia, y volvió en Islas Canarias, con un segundo puesto. Después, ganó en Portugal e Italia, y quedó segundo de nuevo en el Rally Acrópolis de Grecia, manteniendo el pulso por el título a sus rivales, especialmente a Elfyn Evans, compañero en Toyota a tiempo completo.

El Rally de Estonia fue el último que se perdió, y a partir de ahí fue a por todas. Tercero en Finlandia, y victorioso en Paraguay y Chile, llegó líder al Rally de Europa Central. Pero allí llegó su gran revés del curso: tuvo que abandonar por un accidente, y perdió la delantera frente a Evans. A pesar de todo, estaba a 3 puntos del galés a falta del nuevo Rally de Arabia Saudí, donde también Kalle Rovanperä, de Hyundai, tenía opciones, aunque remotas. En un evento muy tenso, marcado por múltiples pinchazos, Ogier hizo valer su maestría, su experiencia y su calma para cerrar un noveno título que no para pocos era impensable en los primeros tramos de la campaña.

Así, para Motorsport.com España es Ogier quien debe ser tercero en el Top 10 de 2025, aunque no todos nuestros redactores le pusieron ahí. Mira a continuación las opiniones y las elecciones de cada miembro de nuestra web.

Jacobo Vega, director de Motorsport.com España

"Poco que decir de la temporada de Alex Palou, ha ganado su cuarto título de la Indy y ademas ha ganado las ansiadas 500 Millas, que se le habían resistido durante todos estos años. Pocos peros que poner a la temporada del catalán, que ya es la gran estrella del automovilismo norteamericano y que va a seguir engordando sus números en las siguientes temporadas si no pone rumbo a la F1, algo que últimamente parece un poco lejano".

"Si no lo he puesto más arriba es porque, aunque él es uno de los mejores pilotos del mundo se suba al coche que se suba, me parece que el nivel de la IndyCar no es muy elevado salvo tres o cuatro pilotos, pero sin duda Palou ha sido una de las grandes estrellas del año".

Top 3: Alex Palou

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Lando Norris

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Leonardo Fornaroli

Top 8: Carlos Sainz

Top 9: Kean Nakamura Berta

Top 10: Freddie Slater

José Carlos de Celis, redactor jefe de Motorsport.com España

"Mi top 3 era Marc Márquez, y no por restarle mérito, sino porque yo sí veía muy posible lo que había conseguido. Lo dice muy claro Alberto Puig, su exjefe en Honda, en el documental 'Volver' de DAZN: «¿Lo han curado?' ¿No? Entonces igual no lo hace. ¿Lo han curado? ¿Sí? Entonces olvidaos, va a pasar»".

"Así lo veía yo. Por supuesto es sobresaliente su 2025, pero previsible a fin de cuentas, y por eso yo le colocaba precisamente detrás del top 3 de nuestra web, Sebastien Ogier, campeón del mundial de rallies sin disputar todas las pruebas, y colocándose en el olimpo a la altura de un Loeb al que sin duda aspira a superar en este 2026 que entra".

Top 3: Marc Márquez

Top 4: Max Verstappen

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Lando Norris

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Leonardo Fornaroli

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Carlos Sainz

Juanjo Sáez, redactor de Motorsport.com España

"Pues Sebastian Ogier ocupa la tercera posición del podio en Top 10 de Motorsport España y, aunque yo lo puse en la cuarta plaza personal, no creo que este top 3 para el francés sea injusto debido al mérito que tiene haber igualado los nueve títulos de Sébastien Loeb en una campaña a tiempo parcial".

"Sin embargo, mi tercera posición va para Alex Palou, quien un año más ha campeonado en la IndyCar para ganar su cuarto campeonato en tierras americanas y de qué manera, con casi 200 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado. Además, este año el español también ha tachado uno de sus grandes objetivos: conquistar la Indy 500. Aunque sus éxitos están fuera de cualquier duda, creo que dos exhibiciones en los dos campeonatos más importantes (F1 y MotoGP) merecen el top 1 y top 2".

Top 3: Alex Palou

Top 4: Sebastian Ogier

Top 5: Lando Norris

Top 6: Toprak Razgatlioglu

Top 7: Alex Márquez

Top 8: Oliver Rowland

Top 9: Carlos Sainz

Top 10: James Calado

Rubén Carballo, redactor de Motorsport.com España

"Vaya por delante que Sébastien Ogier es un dignísimo merecedor de este Top 3, puesto que ganar un mundial, el noveno de una trayectoria, a tiempo parcial, y en una modalidad tan compleja como los rallies, es una hazaña de tal calibre que, realmente, en un año que no hubiera tenido tantas proezas, el francés habría tenido potencial de ser el Top 1 claro. Pero 2025 ha sido un año de magníficas historias para el motorsport".

"En base a eso, el elegido para ser tercero para quien escribe estas líneas es Max Verstappen. Por mucho que haya sido subcampeón del mundo, lo cierto es que su pilotaje será el único, el que verdaderamente se recuerde, de la Fórmula 1 en 2025. Ha estado tan por delante de Lando Norris y de Oscar Piastri, y ha sido tan claramente el mejor, que lo cierto es que, en el futuro, todo el mundo se acordará de su 'casi remontada' más que de la que quien ganó el título. Este año, Verstappen nos recordó una de las claves del Gran Circo: por desgracia, es más frecuente que el mejor piloto de la parrilla no sea quien se alza con la corona final".

Top 3: Max Verstappen

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Kevin Estre

Top 7: Robert Kubica

Top 8: Connor Zilisch

Top 9: Alex Márquez

Top 10: Toni Bou

Pol Hermoso, redactor de Motorsport.com España

"El top 3 es el territorio donde ya no sólo se juzgan títulos, sino huella. En el ranking general aparece Ogier, campeón del mundo del WRC, igualando a Loeb con 9 mundiales. Un nombre incuestionable. Pero en mi top 3 está Max Verstappen".

"Colocar a un piloto sin título en el podio de 2025 puede sonar provocador, pero basta con repasar la temporada para entenderlo. Verstappen ha sido el piloto que más cosas imposibles ha hecho este año. Sin el mejor coche —lejos de ese McLaren dominante— llevó el Mundial hasta la última carrera y se quedó a solo dos puntos del título. Eso, en la F1 moderna, es casi una anomalía".

"Ha sido el piloto con más victorias, el que ha dado emoción al campeonato y el que ha elevado el listón cuando todo parecía decidido. Verstappen no solo compitió: desafió la lógica. Ogier merece el top 3 por historia y títulos. Pero en 2025, el impacto, la épica y la sensación de estar viendo algo irrepetible tuvieron un nombre propio. Y ese nombre fue Max Verstappen".

Top 3: Max Verstappen

Top 4: Sébastien Ogier

Top 5: Oliver Rowland

Top 6: Robert Kubica

Top 7: Lando Norris

Top 8: Alex Márquez

Top 9: Lucas Moraes

Top 10: Fernando Alonso