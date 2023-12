Tanak prevé mucho trabajo en su regreso a Hyundai en el WRC 2024

El piloto estonio se reincorporará a la marca surcoreana para la temporada 2024 del WRC después de dejar el equipo para unirse a M-Sport a finales de 2022. El campeón del mundo de hace algunas campañas logró dos victorias con el Ford Puma del conjunto británico, en Suecia y Chile, pero optó por volver al fabricante asiático tras un curso lleno de infortunios.

Ott Tanak se subirá al i20 N este mes para comenzar los preparativos de cara a la cita de Montecarlo en enero, y aunque ya ha probado el coche con la especificación del año anterior, cree que habrá mucho trabajo por hacer para estar listos: "Estamos bastante ocupados, así que habrá mucho que hacer en diciembre".

"Es un coche en el que ya he estado, así que debería conocerlo un poco, pero necesito refrescarme, y también tengo trabajo que hacer para estar listo para la temporada que viene", comentó el estonio. "Las expectativas no van a ser menores y, obviamente, parece que Cyril [Abiteboul, director del equipo] es un líder fuerte, por lo que no espera nada menos que la victoria, debemos cumplir".

Al reflexionar sobre su año con M-Sport, Ott Tanak afirmó que esperaba mucho más: "Siempre es un poco peligroso tener grandes expectativas, es fácil caer y, obviamente, eso es lo que me ha pasado a mí, y supongo que en cierto modo también al equipo. Esperábamos rendir mucho más".

"Creo que el comienzo del año no fue tan malo, pero luego no pudimos evolucionar y empezamos a ir hacia atrás. A partir de mitad de curso, supongo que las sensaciones no fueron las mejores", continuó el estonio. "Estamos decepcionados por ambas partes. Para mí tiene que haber cosas positivas este año, y tenemos que sacarlas [de las dos victorias]".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!