WRC Estonia: Tanak, sancionado al cambiar el motor tras el Shakedown

Ott Tanak informó de un problema en el motor de su Ford Puma después de marcar el mejor tiempo tras la primera pasada por el Shakedown del Rally de Estonia del WRC, de 4,08 kilómetros, este jueves por la mañana. El campeón del mundo de 2019 se vio obligado a ser remolcado de vuelta al parque de servicio para que todo su equipo, M-Sport, investigara el problema.

La escuadra de Malcolm Wilson declaró que el problema era "bastante significativo", lo que les llevó a cambiar el motor. Los equipos pueden hacerlo según el reglamento deportivo del Mundial de Rallies, pero la instalación de una nueva unidad de potencia conlleva una penalización de cinco minutos, lo que pone fin a las esperanzas de Tanak de luchar por la victoria en su prueba de casa.

"No lo sabemos exactamente", dijo el director de M-Sport, Richard Millener, cuando se le pidió que diagnosticara el problema. "Lo que sí sabemos es que es un problema de motor bastante importante, así que no tenemos otra opción que cambiarlo; podemos hacerlo por reglamento, pero significará que tendremos una penalización antes de empezar el Rally".

"Es un comienzo realmente frustrante y posiblemente el peor que podemos tener, pero esa es la situación en la que nos encontramos. Será una penalización de tiempo y el reglamento dice que será de cinco minutos, así que nos va a poner en una seria desventaja".

"Tenemos que variar el enfoque y no hay nada que podamos cambiar sobre lo que ha pasado. Tendremos que centrarnos en intentar salvar lo máximo posible de la prueba, lo que obviamente será muy difícil. La mayor decepción es para Ott y para Martin [Jarveoja, su copiloto], para su equipo, y comprendo perfectamente la situación de estar en su país, y la expectación y el apoyo de sus aficionados. No hay nada más frustrante que lo que está pasando, pero no podemos hacer mucho al respecto".

Millener reveló que es poco probable que el equipo pueda llevar a cabo una investigación exhaustiva del problema hasta finales de año, debido a la normativa.

"Diría que nos ha sorprendido", añadió. "Todo se somete a las comprobaciones previas al rally y se revisa a fondo, y todo se aprobó y funcionó en Reino Unido, por lo que estamos muy sorprendidos de ver un problema tan pronto. Pero es una de esas cosas que no podremos analizar durante un tiempo considerable, ya que los motores están sellados para todo el año. Es difícil de digerir".

Se espera que Ott Tanak participe en la primera etapa de esta tarde. El piloto de Toyota y líder del campeonato, Kalle Rovanpera, demostró tener ritmo en el shakedown al marcar un tiempo de 1.2 segundos más rápido que Thierry Neuville. Su compañero de equipo en Hyundai, Esapekka Lappi, fue tercero a 0.5 segundos.

