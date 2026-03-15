Tänak y Rovanperä, "orgullosos" tras la primera victoria de Katsuta en el WRC

Los campeones mundiales de rallies Kalle Rovanpera y Ott Tänak encabezaron las felicitaciones dirigidas a Takamoto Katsuta, después de que el piloto japonés lograra una emotiva primera victoria en el WRC en el Rally Safari de Kenia de este fin de semana.

El gran triunfo de Katsuta y su copiloto, Aaron Johnston, en lo que se considerará como uno de los rallies más duros de la historia reciente del WRC, apunta a ser la historia más inspiradora de la temporada 2026. El de Toyota se alzó con la victoria en su 94ª participación en el WRC, convirtiéndose en el primer piloto japonés en ganar una prueba mundialista desde que Kenjiro Shinozuka se impuso en el Rally de Costa de Marfil de 1992.

Como una de las figuras más simpáticas y trabajadoras del WRC, no fue ninguna sorpresa que la victoria generara tantos vítores entre sus rivales. Inmediatamente después de la victoria, Katsuta no dudó en elogiar a su equipo y al campeón del mundo de 2019, Tanak. El asiático reveló en vísperas de la primera prueba de la temporada, en Montecarlo, que su buen amigo Tanak ha actuado como su mentor este año.

"No sé qué decir", afirmó un emocionado Katsuta. "Hemos pasado por tantos momentos difíciles. Aaron ha trabajado muy duro conmigo y el equipo siempre ha creído en mí, incluso cuando fallaba. Gracias a todo el equipo. Gracias a ellos y a Aaron; mi familia siempre me ha apoyado muchísimo. Por fin, aquí. Hay tantos momentos, tantas cosas que han pasado. Gracias a Ott. Ha estado ahí en cada momento, enviándome mensajes. Se levantaba antes que yo. Lo he conseguido, gracias a ti".

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team Foto: Red Bull Content Pool

Tanak, que este año se ha tomado un año sabático de los rallies como piloto a tiempo completo, no tardó en publicar algo en las redes sociales, en cuanto Katsuta se aseguró la victoria. "¡Estoy muy orgulloso de ti, amigo mío! Sé lo mucho que significa esto para ti y todo el trabajo que hay detrás. La primera ya está en el palmarés, y ahora hay que mirar hacia adelante. Bien hecho, Taka-san", decía una publicación en las redes sociales del estonio.

Las felicitaciones también llegaron de parte de un buen amigo de Katsuta, su antiguo compañero de equipo en Toyota y dos veces campeón del WRC, Rovanperä. "Estoy muy feliz de ver a Taka conseguir su victoria. Fue muy emocionante ver el último día del rally y, sin duda, yo mismo estaba mucho más nervioso que cuando conducía o luchaba por las victorias, lo que da una idea de lo emocionado que estaba y de lo importante que era también para mí", dijo el finlandés, quien este año cambió el WRC por una carrera deportiva en monoplazas, en la Super Fórmula japonesa.

"Personalmente, he estado con Taka muchos, muchos años, en los buenos y en los malos momentos, para los dos. Nos hemos apoyado mucho mutuamente y hemos pasado por esos altibajos, así que siempre es muy emotivo verle conseguirlo [la victoria]. Se lo merece de verdad, especialmente este año y en las condiciones que hay, en las que cuesta mucho incluso terminar los rallies. Se lo merece totalmente. Lo ha hecho muy bien y estoy deseando ver a Taka para celebrar esta victoria; estoy muy orgulloso de él".

Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT Foto: Toyota Racing

Los actuales compañeros de equipo de Katsuta en la firma japonesa tampoco pudieron ocultar su satisfacción por el éxito, tras haber sido testigos de los años de dedicación y la determinación del piloto de 32 años para superar los reveses de su trayectoria.

"A todo el mundo le cae bien Taka y todo el mundo se lleva bien con él", dijo el actual líder del campeonato, Elfyn Evans. "Al fin y al cabo, ha trabajado muy, muy duro y se merece mucho esta victoria, así que me alegro mucho por él y por Aaron".

Oliver Solberg, ganador en Montecarlo, añadió: "Fantástico. Si preguntas en el parque de asistencia quién quieren que gane, sin duda es Taka. Es increíble todo el esfuerzo que ha dedicado y la pasión que tiene. Como Solberg, me encanta esa pasión. Se lo merece de verdad y me alegro de ver esta alegría. La primera victoria siempre es muy especial".