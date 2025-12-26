Tanak: "Los rallies son lo peor que se puede hacer"

A partir de 2026, el WRC será, sin duda, más pobre. No nos referimos al aspecto de los recursos financieros, sino a la ausencia de dos pilotos del calibre de Kalle Rovanperä y Ott Tanak. Ambos, por diferentes motivos, abandonan el Mundial de Rallies. El finlandés, para intentar una aventura en monoplazas, mientras que el estonio, para estar más cerca de su familia después de tantos años como piloto a tiempo completo.

Dos deserciones que pesarán en la economía del campeonato y que, al menos por ahora, no tienen sustitutos de peso. Y es que, mientras Rovanperä quiere continuar con su carrera deportiva, pero en otra modalidad, Tänak sí ha optado por dejarlo. Al menos temporalmente.

Reflexionando sobre su exitosa vida deportiva, que cuenta con 22 victorias, 58 podios y 439 victorias de tramo en el WRC, Tänak declaró: "Nos hemos dedicado a esto a tiempo completo durante 10-15 años, así que ha sido un periodo muy intenso y he tenido la oportunidad de perseguir mi sueño. Estoy muy agradecido al equipo y a mi familia por permitirme hacerlo. Ha sido un periodo fantástico. Estoy agradecido por todo lo que he hecho. He formado parte de muchos equipos diferentes, he visto muchas cosas y he esperado mucho. He conocido a mucha gente".

"No me arrepiento de nada. He vivido muchas cosas, he conocido a mucha gente y he conseguido victorias en todos los equipos. Cada uno ha tenido aspectos positivos y negativos, pero así son las cosas. Estamos aquí para vivir una buena vida, conocer gente y trabajar con ellos, y creo que he conseguido trabajar con todos. Estoy muy agradecido por toda la experiencia. Definitivamente, mi sueño era tener una carrera deportiva así y ganar el Mundial, pero no me imaginaba que sería posible".

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team Foto de: Austral / Hyundai Motorsport

Tänak explicó lo intensivo en cuanto a energía dedicada que es el WRC. Es un compromiso que va desde enero -la temporada empieza con los test para el rally de Montecarlo, antes de la prueba que abre el curso a finales de mes) y termina a finales de noviembre, pero también hay que tener en cuenta las pruebas para la campaña siguiente, que se suelen hacer en diciembre, para intentar reproducir ciertas condiciones meteorológicas.

"En general, con las estaciones y cómo funcionan, éste sin duda el peor deporte que se puede hacer", añadió el estonio. "Da vueltas constantemente, y nunca hay un respiro. El calendario es una locura, no tienes ni un solo día libre en todo el año, y así durante 15 años".

"No sé si participaré en algún rally local el año que viene, de momento no sé qué pasará. El primer plan es alejarme del deporte y de todo el trabajo que hay detrás, y luego ya veremos qué pasa, pero tengo planeadas algunas vacaciones".

Preguntado sobre si los cambios reglamentarios para 2027 podrían convencerle para volver al WRC a tiempo completo en el futuro, Tänak fue igualmente claro: "En realidad, es algo que me preocupa mucho. Los coches han sido lo único bueno de este deporte últimamente, y estamos cambiando algo que es fácil de cambiar, pero no estamos trabajando en algo que requiera esfuerzo. Creo que la promoción [mejora del campeonato] debería suponer un cambio mucho mayor para el deporte que el del reglamento técnico. Ya veremos, no es mi problema y puedo seguirlo desde fuera", remachó.