Tanak no se ve lejos de "estar en la pelea" tras el Rally de Portugal

Ott Tänak alcanzó un gran nivel al fin en esta temporada 2024 el pasado fin de semana en el Rally de Portugal, poniendo fin a una sequía de podios tras perder en una intensa batalla por la victoria con Sébastien Ogier.

Antes de la cita lusa, el campeón del mundo de 2019 había tenido problemas en lo referente a su estado de forma desde que se reincorporó a Hyundai Motorsport este año, empezando por errores en Montecarlo y en Suecia, seguidos de un desafortunado accidente en Kenia.

Cogerle el punto al i20 N fue un problema en Croacia y de nuevo en Portugal, aunque Tänak fue capaz de progresar y sortear los problemas para desafiar a Ogier. El estonio lideró brevemente el rally el sábado antes de que un pinchazo en la SS13 devolviera la ventaja al galo de Toyota, que acabó ganando con un margen de 7.9 segundos.

Aunque Tänak admite que no se siente al 100 por 100 al volante del Hyundai, está progresando. "Yo diría que [podríamos haber ganado sin el pinchazo]. Si le quitas 13 o 15 segundos [al tiempo], entonces íbamos a estar ahí", dijo a Motorsport.com. "Obviamente, Seb estuvo empujando todo el tiempo, así que diría que definitivamente no bajó el ritmo por ello".

Ott Tänak y Martin Järveoja, Hyundai

"Definitivamente, el resultado no ha sido tan malo, pero ha sido muy desafortunado lo ocurrido con el neumático, el pinchazo lento. Por lo demás diría que ha sido bastante positivo. El viernes lo pasamos mal, pero poco a poco me fui acostumbrando al coche y en la Power Stage del domingo intenté dar un empujón, pero cometí demasiados errores".

"Mientras he podido mantener un poco de margen, me las he arreglado y, sobre todo, en el segundo bucle, cuando las carreteras eran un poco más duras y podía apoyarme en las roderas, he ido bastante bien. Digamos que no estamos en un lugar con el coche en el que tenga la velocidad de los demás, pero al menos no estamos lejos, y si seguimos empujando, deberíamos estar en la lucha", siguió.

Aunque Tänak no consiguió la victoria, sumó 26 puntos, uno más que Ogier pese a su éxito final, gracias al nuevo sistema del campeonato. Con estos puntos, es tercero de la general, a 31 puntos del líder y compañero de equipo en Hyundai, Thierry Neuville.

Cuando se le preguntó si esto suponía un impulso para la pelea por título, añadió: "Vamos a ver. Como en Croacia, todo el mundo ha sumado los mismos puntos. Puedes hacer lo que quieras, pero [este sistema de puntos] es como estar en la guardería, y hay un pulgar hacia arriba para todos y un gracias por venir", finalizó.